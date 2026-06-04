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NBA／尼克暌違27年爭冠 川普傳擬出席總冠軍第3戰

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
消息人士透露，總統川普預計參與本屆NBA第三場位於尼克隊主場麥迪遜廣場花園的總冠軍賽事。(路透檔案照)
消息人士透露，總統川普預計參與本屆NBA第三場位於尼克隊主場麥迪遜廣場花園的總冠軍賽事。(路透檔案照)

美國職籃NBA紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽，將與聖安東尼奧馬刺爭冠，尼克主場麥迪遜花園廣場定於當地8日晚間（台灣時間9日上午）舉行第3戰，消息人士告訴「紐約郵報」，總統川普擬出席該場比賽，但行程仍可能變動。

「紐約郵報」（New York Post）報導，根據消息人士，麥迪遜花園廣場（MSG）已進行安全巡檢，為川普可能到訪做準備。

消息人士透露，尼克死忠球迷、紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）也計畫前往觀賞第3戰，但預計他不會坐在川普身旁。

川普曾表示，他計畫前赴紐約觀賞一場NBA總冠軍賽。在紐約舉行的賽事中有6月8日第3戰、6月10日第4戰，若有需要第6戰將於6月16日在紐約登場。

針對上述消息，白宮未立即回應置評要求。

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