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NBA／柯瑞簽約李寧價碼曝光 總值四億美元還拒絕了更高價碼
勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天宣布與中國知名品牌李寧簽約震撼全球，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞和李寧簽下了一張十年總值約4億美元的超天價合約，正式為柯瑞代言爭奪戰畫下句點。
自去年底結束與Under Armour合作關係後，柯瑞一舉一動皆備受關注，如今他將帶著個人品牌「Curry Brand」加入李寧，未來雙方合作範圍包含籃球產品、運動休閒服飾與高爾夫商品。
不過李寧近年也面臨涉嫌強迫勞動等爭議，美國眾議員史密斯（Chris Smith）表示，自己將要求政府檢視李寧產品進口情況，他說：「柯瑞是全球最受矚目的籃球員之一，我們不應一邊高喊社會正義，一邊和強迫勞動有關聯的企業合作。」
據了解，儘管多家品牌都開出與李寧條件相似的合約，甚至有一家開出的金額高於4億美元，但最終柯瑞仍選擇和李寧合作，其中最關鍵因素是柯瑞在試穿隊友巴特勒（Jimmy Butler）與傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的李寧簽名鞋後，對產品舒適度留下深刻印象。
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