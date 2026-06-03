快訊

「笑得你心裡發寒」成絕響！鍾景輝離世 《賭神3》靳能「陰森笑」流傳至今

整理包／美301勞動強迫調查提議對台加稅10%「日韓課更重」 關鍵QA看這

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／柯瑞簽約李寧價碼曝光 總值四億美元還拒絕了更高價碼

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士球星柯瑞與中國品牌李寧簽下代言合約。 （圖取自每日經濟新聞）
勇士球星柯瑞與中國品牌李寧簽下代言合約。 （圖取自每日經濟新聞）

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天宣布與中國知名品牌李寧簽約震撼全球，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，柯瑞和李寧簽下了一張十年總值約4億美元的超天價合約，正式為柯瑞代言爭奪戰畫下句點。

自去年底結束與Under Armour合作關係後，柯瑞一舉一動皆備受關注，如今他將帶著個人品牌「Curry Brand」加入李寧，未來雙方合作範圍包含籃球產品、運動休閒服飾與高爾夫商品。

不過李寧近年也面臨涉嫌強迫勞動等爭議，美國眾議員史密斯（Chris Smith）表示，自己將要求政府檢視李寧產品進口情況，他說：「柯瑞是全球最受矚目的籃球員之一，我們不應一邊高喊社會正義，一邊和強迫勞動有關聯的企業合作。」

據了解，儘管多家品牌都開出與李寧條件相似的合約，甚至有一家開出的金額高於4億美元，但最終柯瑞仍選擇和李寧合作，其中最關鍵因素是柯瑞在試穿隊友巴特勒（Jimmy Butler）與傳奇球星韋德（Dwyane Wade）的李寧簽名鞋後，對產品舒適度留下深刻印象。

2026世足賽倒數

勇士 柯瑞 李寧 巴特勒 韋德

相關新聞

NBA／布朗森迎戰馬刺銅牆鐵壁 大讚卡瑟爾注定成為頂尖防守者

NBA總冠軍賽明天點燃戰火，尼克隊暌違多年重返總冠軍賽，面對馬刺隊溫班亞瑪（Victor Wembanyama）坐鎮禁區，搭配「二年級」防守悍將卡瑟爾（Stephon Castle）組成的銅牆鐵壁，當家控衛布朗森（Jalen Brunson）坦言，這將是今年季後賽至今的最大挑戰。

NBA／柯瑞簽約李寧價碼曝光 總值四億美元還拒絕了更高價碼

勇士球星柯瑞宣布與中國品牌李寧簽下十年約，總值約4億美元。儘管有更高報價，但柯瑞被李寧產品的舒適度吸引，決定合作。此次合約將涵蓋籃球產品及運動服飾，但李寧面臨強迫勞動爭議。

NBA／「林來瘋」不缺席總冠軍賽 林書豪加入ESPN轉播團隊

NBA總冠軍賽即將開打，曾引發「林來瘋」的林書豪將以分析師身份加入《ESPN》轉播團隊，參與尼克對馬刺的比賽。他將於《NBA Today》與《SportsCenter》等節目亮相，表達對尼克球迷的支持。

NBA／總冠軍賽4日燃戰火 尼克中鋒羅賓森手指骨折仍渴望上陣

NBA總冠軍賽即將在明天點燃戰火，相隔27年重返冠軍賽舞台的尼克，卻在賽前傳出傷兵隱憂，主力禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）因上周動刀治療右手骨折，目前被球隊列為「出賽成疑」。

NBA／黑衫軍暌違12年重返總冠軍賽 「波波文化」成精神支柱

馬刺在驚險贏得西區冠軍賽搶七大戰後，宣告暌違12年再度挺進NBA總冠軍賽，雖然這也是黑衫軍首次在沒有傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）坐鎮的情況下爭奪總冠軍獎盃，但這位名人堂教頭留下的冠軍DNA，依然是年輕馬刺最頂級的精神財富。

NBA／爆料前太陽主帥有酗酒問題 諾基奇：甚至教KD怎麼得分

前鳳凰城太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近日在節目中公開談到效力太陽期間與前總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）的合作經驗，並對這位冠軍教頭提出嚴厲批評。他不僅質疑布丹霍澤的領導方式與球隊內部溝通環境，甚至指稱對方當時存在酗酒問題，讓太陽更衣室與執教狀況再度成為話題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。