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NBA／「林來瘋」不缺席總冠軍賽 林書豪加入ESPN轉播團隊
尼克對戰馬刺的總冠軍賽即將於明天早上開打，曾在紐約掀起「林來瘋」的台灣球星林書豪，也將加入《ESPN》轉播團隊，在冠軍賽中擔任節目分析師，用不同身分持續參與NBA總決賽。
根據外媒報導，林書豪除了在節目中擔任分析師之外，也預計會在《NBA Today》與《SportsCenter》等節目擔任固定來賓，在今年三月他就曾以試鏡性質在《NBA Today》節目中亮相。
林書豪曾在2011-2012賽季效力尼克，他說：「我一直認為尼克球迷值得一座總冠軍，因為他們真的非常熱情，我真心希望在尼克待久一點、為球隊做更多貢獻、甚至在季後賽有所作為，可惜這些都沒能如願。」
林書豪效力尼克前期僅是替補球員，甚至難以獲得上場時間，但他在陣中主力受傷期間，帶領球隊打出七連勝，創造「林來瘋」傳奇，幫助自己順利站穩NBA，更曾在2019年隨暴龍拿下總冠軍，尼克隊則自1973年後就從未獲得過冠軍。
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