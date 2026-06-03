快訊

MLB／李灝宇敲第2轟隔天被下放3A 老虎教頭：還會再回來

航空公司布局「圈粉」孩子 少子化時代成高價值客群

美關稅退款官司還沒完！川普政府上訴 挑戰1,660億美元全面退款令

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／總冠軍賽明燃戰火 尼克羅賓森手指骨折仍渴望上陣

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

NBA總冠軍賽即將在明天點燃戰火，相隔27年重返冠軍賽舞台的尼克，卻在賽前傳出傷兵隱憂，主力禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）因上周動刀治療右手骨折，目前被球隊列為「出賽成疑」。

在日前幫助尼克拉出季後賽11連勝紀錄並晉級總冠軍賽後，羅賓森日前在自家不慎弄傷右手，導致右手的第五掌骨骨折，雖然他隨即接受手術，但不願錯過這場歷史性的對決，這位7呎長人展現了強烈的上陣決心，目前正全力爭取在首戰登場。

在今天的媒體日公開練球中，羅賓森右手綁著黑色護具現身，並參與了輕量的投籃與運球訓練，對於這名禁區大將能否趕上在馬刺主場的冠軍賽首戰，尼克總教練布朗（Mike Brown）仍語帶保留，布朗表示，「他昨天確實進行了一些個人訓練，我稍後會再與醫療團隊評估他今天的狀況。」

現年28歲的羅賓森本季季後賽出賽13場，雖然多以替補出發，但在14.2分鐘內繳出5.3分、5.5籃板，是尼克不可或缺的防守支柱。值得一提的是，在去年12月的NBA盃決賽決賽中，尼克正是靠著羅賓森狂抓15籃板、賞出2阻攻，成功限制馬刺當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）奪冠。

2026世足賽倒數

馬刺 尼克 羅賓森 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／尼克中鋒右手小指骨折動刀仍要拚 總冠軍賽首戰不缺席

NBA／遇見「尼」真好！隊友惡搞羅賓森「發光手指」受傷AI圖

NBA／尼克總冠軍賽前夕傳噩耗 中鋒羅賓森右小指骨折歸期未定

NBA／馬刺、尼克相隔27年再爭冠 連8年不同總冠軍創歷史紀錄

相關新聞

NBA／黑衫軍暌違12年重返總冠軍賽 「波波文化」成精神支柱

馬刺在驚險贏得西區冠軍賽搶七大戰後，宣告暌違12年再度挺進NBA總冠軍賽，雖然這也是黑衫軍首次在沒有傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）坐鎮的情況下爭奪總冠軍獎盃，但這位名人堂教頭留下的冠軍DNA，依然是年輕馬刺最頂級的精神財富。

NBA／總冠軍賽明燃戰火 尼克羅賓森手指骨折仍渴望上陣

NBA總冠軍賽即將在明天點燃戰火，相隔27年重返冠軍賽舞台的尼克，卻在賽前傳出傷兵隱憂，主力禁區悍將羅賓森（Mitchell Robinson）因上周動刀治療右手骨折，目前被球隊列為「出賽成疑」。

NBA／爆料前太陽主帥有酗酒問題 諾基奇：甚至教KD怎麼得分

前鳳凰城太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近日在節目中公開談到效力太陽期間與前總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）的合作經驗，並對這位冠軍教頭提出嚴厲批評。他不僅質疑布丹霍澤的領導方式與球隊內部溝通環境，甚至指稱對方當時存在酗酒問題，讓太陽更衣室與執教狀況再度成為話題。

NBA／阿努諾比等待7年再闖總冠軍賽 感嘆「才知道重返舞台有多難」

紐約尼克本季一路在季後賽打出火燙氣勢，自1998-99年賽季後再度闖進總冠軍賽。對於陣中側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）來說，這不只是尼克長年等待後的突破，也是他個人生涯第2次體驗總冠軍賽舞台。

NBA／比喬丹、詹姆斯更早拚首冠！ 22歲溫班亞瑪挑戰歷史級劇本

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率領馬刺與尼克爭奪總冠軍，溫班亞瑪盼能封王一圓兒時夢想，不過對手尼克更渴望終結長達53年的冠軍荒。

NBA／尼克睽違27年打總冠軍賽 主場最低票價已飆破12.6萬

美國職籃NBA紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽，主場麥迪遜花園廣場將於8日晚間（台灣時間9日上午）舉行第3戰，轉售市場上最...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。