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NBA／黑衫軍暌違12年重返總冠軍賽 「波波文化」成精神支柱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

馬刺在驚險贏得西區冠軍賽搶七大戰後，宣告暌違12年再度挺進NBA總冠軍賽，雖然這也是黑衫軍首次在沒有傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）坐鎮的情況下爭奪總冠軍獎盃，但這位名人堂教頭留下的冠軍DNA，依然是年輕馬刺最頂級的精神財富。

馬刺新生代王牌溫班亞瑪（Victor Wembanyama）透露，全隊周日返抵聖安東尼奧時，他第一時間就前去尋找波波維奇，「當時的激動情緒是我許久未曾體會過的。但走下頒獎台後，我們必須認清現實，因為最艱難的挑戰才正要開始。」

事實上，波波維奇在2024年11月因中風而不得不結束執教生涯，目前轉任球團籃球事務總監，儘管退居幕後，77歲的他仍在鄧肯（Tim Duncan）協助復健之餘，頻繁現身球隊訓練場。

除了波波維奇，馬刺的「傳承文化」更體現在整個球團陣容中，後衛福克斯（De'Aaron Fox）指出，球隊隨處可見鄧肯、吉諾布里（Manu Ginobili）、羅賓森（David Robinson）及執行長布福德（R.C. Buford）等昔日奪冠功臣的身影，「這些前輩經歷過無數大風大浪，他們的指導純粹是希望看到後進成功，這在漫長且高壓的季後賽中至關重要。」

現任主帥強森（Mitch Johnson）也對此充滿感激，他坦言，在接掌兵符的過程中，波波維奇給予了毫無保留的智慧與極大的發揮空間。這支平均年齡尚輕的黑衫軍，正帶著幾代馬刺人的奪冠底蘊，全力向最高榮耀發起衝擊。

2026世足賽倒數

馬刺 波波維奇 溫班亞瑪 NBA季後賽

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