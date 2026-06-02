NBA／爆料前太陽主帥有酗酒問題 諾基奇：甚至教KD怎麼得分

前鳳凰城太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近日在節目中公開談到效力太陽期間與前總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）的合作經驗，並對這位冠軍教頭提出嚴厲批評。他不僅質疑布丹霍澤的領導方式與球隊內部溝通環境，甚至指稱對方當時存在酗酒問題，讓太陽更衣室與執教狀況再度成為話題。

諾基奇在《X&O Chat Podcast》節目中回顧當時太陽的處境時表示，球隊所處環境並不理想。他說：「我們當時處在那樣的情況、那樣的環境裡。然後你後來發現，嗯，我不知道我該不該說這件事，但那個人有酒精成癮問題。他真的在這方面有問題。」

除了針對個人狀況提出指控外，諾基奇也批評布丹霍澤的執教方式，特別是他與太陽核心球星互動時，出現讓球員難以理解的情況。他舉例指出，布丹霍澤甚至曾向杜蘭特（Kevin Durant）講解該如何得分，讓他感到相當錯愕。

諾基奇表示：「他真的在跟杜蘭特解釋該怎麼把球投進籃框。如果他是在跟我、葛登（Eric Gordon）、奧尼爾（Royce O'Neale）或艾倫（Grayson Allen）這些人講，那就算了。但跟杜蘭特講解怎麼得分？那就像是在教飛行員怎麼開飛機。」

諾基奇認為，當時太陽整體體系與溝通方式並未讓球員感到有效，也不只是他個人感受如此。他直言：「不只是對我，而是對所有人來說，整個體系都讓人覺得非常荒謬。」

他也透露，布丹霍澤有時會安排與球員的一對一會議，但內容在他看來並非真正溝通或協助，而更像是刻意刺激球員情緒。

諾基奇說：「他會安排一對一會議，只是為了挑釁別人。他會對比爾（Bradley Beal）、艾倫說，『你完全不懂，你需要變成這樣，你需要變成那樣。』我的意思是，你坐在那裡，根本不敢相信自己聽到了什麼。」

布丹霍澤過去曾兩度獲選年度最佳教練，並在2021年率領密爾瓦基公鹿奪下總冠軍。太陽當初聘請他執教，就是希望他能帶領由杜蘭特、布克（Devin Booker）與比爾組成的老將球星陣容衝擊總冠軍。

然而，太陽在布丹霍澤執教期間並未達到外界期待。儘管陣中擁有多名明星球員，球隊整體表現始終缺乏穩定性，也未能真正打出爭冠隊伍應有的高度。

諾基奇(左)爆料前太陽主帥布丹霍澤有酗酒問題。 路透社

諾基奇這次公開發言，也讓外界再次檢視太陽當時失敗的原因。從他的說法來看，問題可能不只在於球員磨合、傷病或陣容配置，也牽涉到教練團管理方式、溝通風格與更衣室氛圍。

不過，諾基奇提出的相關內容仍屬個人說法，布丹霍澤方面尚未對這些指控做出回應。這番爆料是否會引發更多太陽舊將或相關人士發聲，仍有待觀察，但可以確定的是，這段原本已經結束的太陽合作關係，因諾基奇的發言再度被推上NBA輿論焦點。