快訊

持照要滿1年！暨大擬禁「新手騎士」入校 學生炸鍋轟：校規凌駕法律

神隊友動起來！彈性育嬰假最新統計 爸爸申請逾50%首度超越媽媽

T-34失事殉職飛官成績優異 家屬悲痛送別：沒想到這次是我兒子

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／阿努諾比等待7年再闖總冠軍賽 感嘆「才知道重返舞台有多難」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
阿努諾比生涯第2次體驗總冠軍賽舞台。 路透社
阿努諾比生涯第2次體驗總冠軍賽舞台。 路透社

紐約尼克本季一路在季後賽打出火燙氣勢，自1998-99年賽季後再度闖進總冠軍賽。對於陣中側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）來說，這不只是尼克長年等待後的突破，也是他個人生涯第2次體驗總冠軍賽舞台。

現年28歲的阿努諾比曾在2019年隨多倫多暴龍打進總冠軍賽，當年暴龍終結了金州勇士3連霸美夢，一舉奪下隊史首冠。不過阿努諾比當時因傷未能在總冠軍賽登場，只能以旁觀者身分見證球隊爭冠。如今隨尼克再度站上最高舞台，他坦言，年輕時並沒有真正意識到，要重新回到總冠軍賽究竟有多困難。

談到2019年暴龍奪冠之旅，阿努諾比表示：「那仍然是很棒的經驗。我們是一支非常緊密的球隊，也是一支很有天賦的球隊。我從很多很棒的隊友身上學到很多，那真的是一段很酷的經歷。」

不過經過多年之後，阿努諾比對總冠軍賽有了不同感受。他說：「那時候我還比較年輕，沒有意識到要再回到這裡有多難。能再次回來真的很不可思議，這需要付出很多，我真的非常興奮。」

本季季後賽，阿努諾比是尼克能夠一路突圍的重要關鍵之一。他不只是球隊最穩定的外線火力之一，也在防守端扮演重要角色，能對位多個位置，提供尼克攻守兩端所需要的平衡。

季後賽至今，阿努諾比平均繳出19.7分、6.9籃板、1.9助攻、1.6抄截與1.0阻攻，投籃命中率高達57.7%，三分命中率也有48.3%。對尼克而言，他的高效率進攻與側翼防守，正是球隊能在季後賽連戰連勝的重要支柱。

尼克這次重返總冠軍賽，象徵球隊多年重建與補強終於開花結果。除了布朗森（Jalen Brunson）扛起進攻核心角色，阿努諾比、唐斯（Karl-Anthony Towns）、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）等人也各自打出關鍵貢獻，讓尼克不再只是依靠單一球星，而是以完整陣容衝擊總冠軍。

對阿努諾比而言，這次總冠軍賽也有不同意義。2019年他雖然是冠軍隊成員，卻因傷無法親自上場競爭；如今他已成為尼克不可或缺的主力，將有機會真正以核心輪替身分參與爭冠。

2026世足賽倒數

NBA季後賽

相關新聞

NBA／相隔27年重演對決！溫班亞瑪要複製鄧肯路線 布朗森盼彌補尼克遺憾

紐約尼克與聖安東尼奧馬刺將在台灣時間周四上午8點30分展開NBA總冠軍賽第1戰，這不只是2026年總冠軍賽對決，也是一場跨越27年的經典重逢。

NBA／爆料前太陽主帥有酗酒問題 諾基奇：甚至教KD怎麼得分

前鳳凰城太陽中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近日在節目中公開談到效力太陽期間與前總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）的合作經驗，並對這位冠軍教頭提出嚴厲批評。他不僅質疑布丹霍澤的領導方式與球隊內部溝通環境，甚至指稱對方當時存在酗酒問題，讓太陽更衣室與執教狀況再度成為話題。

NBA／阿努諾比等待7年再闖總冠軍賽 感嘆「才知道重返舞台有多難」

紐約尼克本季一路在季後賽打出火燙氣勢，自1998-99年賽季後再度闖進總冠軍賽。對於陣中側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）來說，這不只是尼克長年等待後的突破，也是他個人生涯第2次體驗總冠軍賽舞台。

NBA／比喬丹、詹姆斯更早拚首冠！ 22歲溫班亞瑪挑戰歷史級劇本

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率領馬刺與尼克爭奪總冠軍，溫班亞瑪盼能封王一圓兒時夢想，不過對手尼克更渴望終結長達53年的冠軍荒。

NBA／尼克睽違27年打總冠軍賽 主場最低票價已飆破12.6萬

美國職籃NBA紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽，主場麥迪遜花園廣場將於8日晚間（台灣時間9日上午）舉行第3戰，轉售市場上最...

NBA／尼克擁有最強情報員？索漢教戰如何拖垮溫班亞瑪

尼克即將在總冠軍賽對決馬刺，面對本季季後賽幾乎無人能擋的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），尼克陣中或許握有一張特殊情報牌，那就是本季中途才從聖城轉戰紐約的索漢（Jeremy Sochan）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。