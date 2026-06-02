NBA／阿努諾比等待7年再闖總冠軍賽 感嘆「才知道重返舞台有多難」

紐約尼克本季一路在季後賽打出火燙氣勢，自1998-99年賽季後再度闖進總冠軍賽。對於陣中側翼悍將阿努諾比（OG Anunoby）來說，這不只是尼克長年等待後的突破，也是他個人生涯第2次體驗總冠軍賽舞台。

現年28歲的阿努諾比曾在2019年隨多倫多暴龍打進總冠軍賽，當年暴龍終結了金州勇士3連霸美夢，一舉奪下隊史首冠。不過阿努諾比當時因傷未能在總冠軍賽登場，只能以旁觀者身分見證球隊爭冠。如今隨尼克再度站上最高舞台，他坦言，年輕時並沒有真正意識到，要重新回到總冠軍賽究竟有多困難。

談到2019年暴龍奪冠之旅，阿努諾比表示：「那仍然是很棒的經驗。我們是一支非常緊密的球隊，也是一支很有天賦的球隊。我從很多很棒的隊友身上學到很多，那真的是一段很酷的經歷。」

不過經過多年之後，阿努諾比對總冠軍賽有了不同感受。他說：「那時候我還比較年輕，沒有意識到要再回到這裡有多難。能再次回來真的很不可思議，這需要付出很多，我真的非常興奮。」

本季季後賽，阿努諾比是尼克能夠一路突圍的重要關鍵之一。他不只是球隊最穩定的外線火力之一，也在防守端扮演重要角色，能對位多個位置，提供尼克攻守兩端所需要的平衡。

季後賽至今，阿努諾比平均繳出19.7分、6.9籃板、1.9助攻、1.6抄截與1.0阻攻，投籃命中率高達57.7%，三分命中率也有48.3%。對尼克而言，他的高效率進攻與側翼防守，正是球隊能在季後賽連戰連勝的重要支柱。

尼克這次重返總冠軍賽，象徵球隊多年重建與補強終於開花結果。除了布朗森（Jalen Brunson）扛起進攻核心角色，阿努諾比、唐斯（Karl-Anthony Towns）、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）等人也各自打出關鍵貢獻，讓尼克不再只是依靠單一球星，而是以完整陣容衝擊總冠軍。

對阿努諾比而言，這次總冠軍賽也有不同意義。2019年他雖然是冠軍隊成員，卻因傷無法親自上場競爭；如今他已成為尼克不可或缺的主力，將有機會真正以核心輪替身分參與爭冠。