NBA／相隔27年重演對決！溫班亞瑪要複製鄧肯路線 布朗森盼彌補尼克遺憾

紐約尼克與聖安東尼奧馬刺將在台灣時間周四上午8點30分展開NBA總冠軍賽第1戰，這不只是2026年總冠軍賽對決，也是一場跨越27年的經典重逢。

兩隊上一次在總冠軍賽碰頭，已經是1999年封館縮水賽季，當年馬刺在超級二年級生鄧肯（Tim Duncan）的帶領之下，4比1擊敗尼克奪下隊史首冠；如今雙方再度站上最高舞台，勝者也將成為NBA過去8季以來第8支不同的總冠軍隊伍。

從1999年到2026年，NBA比賽型態早已大幅改變。1999年因封館導致賽程壓縮，當年總冠軍賽直到6月16日才開打，而這一天在今年賽程中，已經是總冠軍賽第6戰的預定日期。

當年馬刺與尼克系列賽的平均得分，馬刺是85分，尼克則是80分，屬於昔日很典型的防守節奏大戰；相較之下，今年季後賽尼克已經有兩場比賽光是在上半場就攻下超過80分。

從三分球就更能看出時代差異。1999年總冠軍賽兩隊合計每場只投進6.4記三分球，這個數字甚至只比今年西區冠軍賽第7戰，馬刺射手夏帕尼（Julian Champagnie）一個人投進的6記三分球多一些。現代籃球節奏、空間與進攻效率，已經與27年前完全不同。

這組對決也充滿世代連結。尼克球星布朗森（Jalen Brunson）的父親、現任尼克助理教練布朗森（Rick Brunson）曾在1999年總冠軍賽代表尼克出賽；傑克森（Jaren Jackson Sr.）當年也在那輪系列賽中登場，而他的兒子小傑克森（Jaren Jackson Jr.）如今已經完成NBA生涯第8個球季。

至於今年尼克總教練布朗（Mike Brown），1999年時還只是年輕助教，隔年才加入馬刺教練團；而今年馬刺總教練強森（Mitch Johnson），當年甚至還只是中學生。

不過有兩件事情，和1999年相比似乎沒有太大改變。第一，馬刺再次試圖以一名22歲天才禁區球員為核心開創新王朝；第二，尼克依然在追逐自1973年以來的首座NBA總冠軍。

今年的馬刺由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍，這位7呎4吋長人在生涯首次季後賽就把球隊帶進總冠軍賽，讓人自然想起當年馬刺圍繞鄧肯打造王朝的開端。尼克則由布朗森扛起進攻與領袖責任，盼望終結超過半世紀的冠軍荒，讓紐約重新站上NBA頂點。

從季後賽表現來看，兩隊幾乎都已把狀態推到最高點。馬刺與尼克分別在季後賽淨效率值排名前2，進攻效率位居第1與第3，防守效率也排在第1與第2。

尼克帶著歷史級11連勝殺進總冠軍賽，馬刺則在西區冠軍賽第7戰客場擊敗衛冕軍雷霆，兩隊都用極具說服力的方式取得爭冠門票。

27年前，馬刺用鄧肯與羅賓森（David Robinson）組成的雙塔摧毀尼克冠軍夢；27年後，尼克將試圖在布朗森和唐斯（Karl-Anthony Towns）的帶領下改寫結局，而溫班亞瑪則準備把馬刺推向另一個新時代。

今年總冠軍賽將聚集多位明星與新世代核心，包括溫班亞瑪、布朗森、福克斯（De'Aaron Fox）、唐斯、卡瑟爾（Stephon Castle）、阿努諾比（OG Anunoby）、哈波（Dylan Harper）、布里吉斯（Mikal Bridges）等。

這幾位主力戰將裡面除了阿努諾比外，都還在為生涯第一枚冠軍戒而戰，對這些球員而言，這將是職業生涯至今最重要的系列賽，也讓今年總冠軍賽成為最具話題性的對戰組合之一。

若以例行賽整體成績來看，馬刺明顯優於尼克。馬刺本季打出62勝20敗，淨效率值高達+8.4；尼克則為53勝29敗，淨效率值+6.4。不過對戰成績上，尼克卻以2勝1敗占上風，也是本季少數能兩度擊敗溫班亞瑪領軍馬刺的球隊之一，另一支則是健康狀態下的金州勇士。

這輪系列賽不只是1999年總冠軍賽重演，更像是兩段歷史的交會。馬刺想要證明新王朝已經提前到來，尼克則渴望讓漫長等待畫下句點。無論最後誰勝出，NBA都將迎來連續第8年不同冠軍，也將為這個全新時代再添一段重要篇章。