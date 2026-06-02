NBA／尼克睽違27年打總冠軍賽 主場最低票價已飆破12.6萬

紐約尼克睽違27年打進總冠軍賽，主場麥迪遜花園廣場將於8日晚間（台灣時間9日上午）舉行第3戰，轉售市場上最低入場票價已又飆破4000美元（約新台幣12.6萬元）。

路透社報導，票價追蹤服務平台TicketData告訴體育新聞媒體Field Level Media，尼克一週前晉級總冠軍賽後，第2戰門票價格一度飆升，但在48小時內「回歸現實」。然而過去3天票價上漲20%，而且供應極為有限。

第4戰門票在昨晚為3789美元，而總冠軍賽最貴門票則是6月16日晚間（台灣時間17日上午）在紐約可能舉行的第6戰，來到5322美元。

相形之下，聖安東尼奧馬刺主場票價較馬刺在西區冠軍賽第7戰淘汰奧克拉荷馬雷霆後的高點跌近5成。第1戰6月3日晚間（台灣時間4日上午）進場票價在過去3天下滑62%；第2戰門票也下跌49%。

TicketData表示，原因之一是從紐約地區機場飛往聖安東尼奧的機票價格較高，尼克球迷前往應援的人數很可能比原本預期少。如果打到第7戰決勝負，情況可能會改變，目前聖安東尼奧第7戰的進場票價仍維持在3863美元。

若麥迪遜花園廣場（Madison Square Garden）的門票價格維持目前水準，將超越過去兩屆超級盃（SuperBowl）當日最低入場價格，2025年為3251美元，今年則為2002美元。根據TicketData資料，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後超級盃的平均進場票價為3914美元。