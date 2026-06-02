NBA／比喬丹、詹姆斯更早拚首冠！ 22歲溫班亞瑪挑戰歷史級劇本

馬刺少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）將率領球隊與尼克爭奪總冠軍，溫班亞瑪盼能封王一圓兒時夢想，不過對手尼克更渴望終結長達53年的冠軍荒。

法新社報導，溫班亞瑪2023年以選秀狀元之姿進入NBA，短短3年後便站上生涯首次的總冠軍賽舞台，兒時夢想有機會實現。

這名身高224公分的法國人，極短時間內改變了馬刺全隊命運。他加入馬刺的首個賽季，馬刺僅獲22勝，去年也僅提升至34勝。但這個賽季，馬刺以亮眼的62勝強勢殺入冠軍爭奪行列。

馬刺季後賽一路過關斬將，最後面對強大的衛冕軍雷霆，全隊最終在生死第7戰中擊潰對手，也讓溫班亞瑪的生涯朝著偉大球員之列更進一步。

NBA名將喬丹（Michael Jordan）是在28歲贏得他6座總冠軍中的第1座；詹姆斯（LeBron James）則是在27歲轉戰熱火籌組三巨頭後摘下生涯第1枚冠軍戒。溫班亞瑪年僅22歲，可能會將此一指標大幅提前。

詹姆斯在2023年選秀前曾以「外星人」形容溫班亞瑪，認為他兼具身體素質與防守存在感，手感靈巧同時還有準度，幾乎是前所未見的超級組合。

溫班亞瑪以脫俗的季後賽表現充分證明他的能耐。他今年季後賽場均23.2分、搶下10.8個籃板、送出2.7次助攻與3.5次阻攻。

溫班亞瑪率馬刺晉級總冠軍賽後表示，贏得總冠軍是兒時夢想，如今真正有機會拿下。「這是一生只有一次的機會。」溫班亞瑪說，「這難以言喻，幾乎就像是我人生的意義。」

然而擋在溫班亞瑪之前的是東區冠軍尼克，尼克本賽季已多次展現化解馬刺攻勢的實力。

尼克與馬刺本季交手3次取得2勝，其中包括去年12月在NBA盃決賽中，以124比113擊敗馬刺封王。

尼克優質而完整的先發陣容由全明星控衛布朗森（Jalen Brunson）領軍。他季後賽場均近27分，另外還加上場均雙十的唐斯（Karl-AnthonyTowns）、防守強悍的阿努諾比（OG Anunoby），還有布里吉斯（Mikal Bridges）與表現出眾的哈特（Josh Hart）等人。

運彩公司雖已將馬刺列為奪冠熱門，但尼克在德州開打的總冠軍首戰前，得利於十分充足的休息時間。

尼克在東區冠軍賽以4比0橫掃騎士後獲得充分休息，而馬刺則是經歷7場系列賽，最終艱苦地擊敗雷霆才闖進冠軍戰。

儘管如此，尼克總教練布朗（Mike Brown）對眼前艱鉅的挑戰絲毫未存幻想。尼克隊史總共拿下2冠，上一次得到總冠軍是在1973年。

布朗談及馬刺時說「這將是艱難的一戰」。「他們執教出色，而且擁有『斑馬』這名頂尖球員。」

「（馬刺）某種程度算年輕，但隊中幾名老將能提攜年輕球員、給予許多指引。所以他們的陣容搭配得很好。」布朗預期從跳球那一刻起，就將有著激烈的身體對抗。

「（馬刺）是一支開賽就展現強大侵略性、先聲奪人的隊伍。他們的觀眾也非常投入，我們必須確保在比賽開始就能抗衡，甚至超越他們的身體對抗強度，同時還要能維持球隊應有水準。」