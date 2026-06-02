NBA／尼克擁有最強情報員？索漢教戰如何拖垮溫班亞瑪

尼克即將在總冠軍賽對決馬刺，面對本季季後賽幾乎無人能擋的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），尼克陣中或許握有一張特殊情報牌，那就是本季中途才從聖城轉戰紐約的索漢（Jeremy Sochan）。

索漢本季2月離開馬刺後加盟尼克，雖然在季後賽幾乎不在主要輪替之中，但他過去與溫班亞瑪共事超過2個賽季，對這位7呎4吋法國長人的習慣、優勢與可能弱點都有第一手觀察。如今尼克將在總冠軍賽面對馬刺，索漢也表態，不管自己是否上場，都會盡力把掌握到的資訊提供給球隊。

索漢接受《紐約郵報》記者史瓦茲（Jared Schwartz）訪問時表示：「不管我有沒有打，提供我知道的所有資訊都很重要。我覺得自己知道不少。我現在也在看他們的比賽，能看出以前我們跑過的戰術、他們在什麼時間點會把球交給哪些人，這些其實很明顯，這會很有趣。」

索漢是2022年選秀首輪第9順位被馬刺選中的球員，也是後鄧肯（Tim Duncan）時代馬刺首位前10順位新秀。隔年馬刺選進狀元溫班亞瑪後，兩人開始並肩作戰。索漢表示，他和溫班亞瑪不只是前隊友，私下也有很好交情，自己甚至曾協助溫班亞瑪從法國適應美國生活。

索漢說：「他是我的兄弟。我進入聯盟後，他也被選進來，我們從一開始就有連結，很自然的連結，不管場上或場下都是。他是一個喜歡嘗試很多不同事情的人，他很好奇、想成長、想學習，而且在任何事情上都很有競爭心。」

索漢也透露，兩人過去常和彼此身邊的人一起玩遊戲、互相競爭。他說：「跟他相處很有趣，我們常常和他的人、我的人一起玩遊戲之夜，玩各種不同類型的遊戲競爭。他是很真實的人。」

不過情誼歸情誼，站上總冠軍賽舞台後，索漢當然希望幫助現東家尼克奪冠。談到如何限制溫班亞瑪，他認為關鍵在於不斷變換防守樣貌，並透過身體對抗與跑動消耗他的體能。

索漢表示：「他那麼高，所以會累。這很自然，身高那麼高就是會累。他是我見過最努力的球員之一，也一直在訓練，但他還是會累。」

他進一步說：「以我們這支球隊來看，我認為重要的是給他不同防守樣貌，不是要把他打倒，而是要對他非常強硬，讓他跑起來。到時候他會累，我認為他會需要在某些回合休息。」

這番話之所以受到關注，是因為溫班亞瑪本季季後賽已經打出聯盟最具統治力的表現。這位22歲超級新星季後賽至今平均繳出23.2分、10.8籃板、2.7助攻與3.5阻攻，投籃命中率51.0%，三分命中率37.0%。他的季後賽履歷已經包含1場40分比賽、4場30分以上、6場至少15籃板、4場至少5阻攻，還曾單場送出12次阻攻，寫下NBA季後賽紀錄。

在西區冠軍賽對雷霆時，溫班亞瑪更進一步提升表現，平均攻下28.2分、11.5籃板、3.3助攻與3.0阻攻，投籃命中率48.2%，三分命中率37.1%，並率領馬刺在第7戰淘汰衛冕軍雷霆，獲選西區冠軍賽MVP。

進入總冠軍賽前，溫班亞瑪在多項高階數據中領先整個季後賽，包括總籃板、防守籃板、總阻攻、場均阻攻、球員效率值、勝利貢獻值、防守勝利貢獻值、替代球員價值、阻攻率、每36分鐘阻攻數與每100回合阻攻數。這些數字也說明，馬刺能自2014年後首度重返總冠軍賽，溫班亞瑪就是最核心原因。

尼克想完全封鎖溫班亞瑪幾乎不可能，但他們勢必要嘗試各種方式讓他不舒服；索漢提出的策略，就是利用溫班亞瑪的身高與負擔反過來消耗他。

尼克本季季後賽三分火力相當出色，場均命中13.1記三分，排名季後賽第3，三分命中率40.0%則高居第1。若唐斯（Karl-Anthony Towns）能在系列賽初期就投進外線，就有機會把溫班亞瑪拉出禁區，削弱他最具威脅的護框影響力。

防守端方面，尼克可能會用阿努諾比（OG Anunoby）與哈特（Josh Hart）輪流對位溫班亞瑪。兩人都是尼克陣中最具對抗性與活動力的防守者，也不害怕挑戰比自己更高大的球員。他們若能持續貼住溫班亞瑪，迫使他每次接球、移動、出手都消耗更多能量，或許就能讓馬刺核心在比賽中更頻繁出現體能空窗。

羅賓森（Mitchell Robinson）過去也有防守溫班亞瑪的經驗，但他目前右手小指骨折，健康狀況仍是尼克的變數之一。

索漢本身在尼克的場上角色有限，他本季加盟後例行賽平均僅出賽6.9分鐘，季後賽至今也只出賽5場，且從第二輪對76人第4戰後就未再登場。不過總冠軍賽往往會出現意想不到的關鍵因素，即使索漢不一定會上場，他對馬刺與溫班亞瑪的熟悉程度，仍可能成為尼克備戰時的重要參考。