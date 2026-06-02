快訊

全國技能競賽34人食物中毒！驗出沙門氏桿菌 便當店老闆有罪定讞

華航無懼「厭童」推兒童機票5折 社群沸騰、名醫按讚

獨／從日本到台灣 曾參與緬甸民族地方武裝組織的克欽女生

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／加拿大男籃啟動3年國家隊計畫 亞歷山大帶頭加入作表率

聯合新聞網／ 綜合外電報導
兩屆NBA年度MVP亞歷山大期盼能站上奧運頒獎台。 新華社
兩屆NBA年度MVP亞歷山大期盼能站上奧運頒獎台。 新華社

加拿大男籃公布新一階段國家隊初步名單，將以兩屆NBA年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為核心，備戰2027年FIBA世界盃以及2028年洛杉磯奧運。不過這份名單也出現明顯變化，金塊球星穆雷（Jamal Murray）與熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins）都未入列，代表兩人將不會參與接下來世界盃與奧運相關賽事。

加拿大男籃世界盃資格賽將於下個月展開，球隊預計在安大略省迎戰波多黎各與牙買加，另有一場資格賽將於8月31日在魁北克市舉行。

這支新階段國家隊除了亞歷山大外，也包含多名NBA球員，包括他在雷霆的隊友多特（Luguentz Dort）、暴龍前鋒巴瑞特（RJ Barrett）、太陽悍將布魯克斯（Dillon Brooks）、快艇後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin），以及老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）。

加拿大男籃這次名單最受關注之處，在於新任總教練赫伯特（Gordie Herbert）與總管巴瑞特（Rowan Barrett）制定了更嚴格的國家隊承諾規範。根據新規，任何無法對2027年世界盃與2028年洛杉磯奧運期間做出3年承諾的球員，都不會被納入這兩項大賽的國家隊計畫。

赫伯特周一明確表示：「如果球員今年夏天不給予承諾，他們就不會在名單之內。」

這項新方針也被視為加拿大男籃對過去國際賽經驗的回應。加拿大在2023年FIBA世界盃拿下銅牌，創下重要突破，但2024年巴黎奧運卻在8強遭法國淘汰，未能站上頒獎台。對於一支擁有眾多NBA球員的球隊而言，單純集結天賦已經不再被視為足夠條件。

赫伯特接受加拿大媒體CBC訪問時表示，過去國家隊常強調要讓最好的球員參賽，但如今這樣還不夠。

赫伯特說：「某種程度上，過去我們談到國家隊時，總是說要讓最好的球員來打。但這還不夠，真的不夠。你需要的是最適合的一群球員進入國家隊，承諾這個計畫，承諾時間與日期。」

他也進一步解釋自己對「承諾」的定義。赫伯特表示：「我對承諾的定義，是一名球員、一個人，專注於自己能付出什麼。這才是我們想要的球員。」

在這套標準下，亞歷山大將成為加拿大未來3年最重要的門面人物。這位雷霆球星近年已成為NBA最頂尖球員之一，不僅連續拿下年度MVP，也曾帶領雷霆奪冠，如今他將把這份領袖責任延伸到國家隊舞台。

加拿大男籃過去幾年被視為國際籃壇最具天賦的隊伍之一，但如何讓NBA球星長期投入、建立默契與團隊文化，一直是能否真正挑戰世界冠軍的關鍵。

隨著亞歷山大、多特、巴瑞特、布魯克斯、亞歷山大-華克等主力確定進入長期計畫，加拿大也希望透過更穩定的核心班底，在2027年世界盃與2028年洛杉磯奧運再度衝擊獎牌，甚至挑戰隊史最高榮耀。

2026世足賽倒數

Shai Gilgeous-Alexander

相關新聞

NBA／柯瑞球鞋自由市場爭奪戰落幕 10年天價合約轉投李寧

勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）的新球鞋代言合約爭奪案終於落幕，柯瑞今天正式宣布與中國大陸知名運動品牌李寧達成協議，雙方將簽下一張為期10年的巨額代言合約，為這場自去年11月點燃的「球鞋自由市場爭奪戰」劃下震撼句點。

NBA／總冠軍賽還沒開打索漢先成贏家 有望「保底」冠軍戒指

馬刺在西區冠軍賽第7戰淘汰衛冕軍雷霆，睽違12年重返NBA總冠軍賽，將與東區冠軍尼克爭奪本季最高榮耀。不過系列賽尚未正式開打，一名球員卻已經率先成為話題焦點，那就是目前效力紐約的替補前鋒索漢（Jeremy Sochan）。

NBA／尼克擁有最強情報員？索漢教戰如何拖垮溫班亞瑪

尼克即將在總冠軍賽對決馬刺，面對本季季後賽幾乎無人能擋的溫班亞瑪（Victor Wembanyama），尼克陣中或許握有一張特殊情報牌，那就是本季中途才從聖城轉戰紐約的索漢（Jeremy Sochan）。

NBA／加拿大男籃啟動3年國家隊計畫 亞歷山大帶頭加入作表率

加拿大男籃公布新一階段國家隊初步名單，將以兩屆NBA年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為核心，備戰2027年FIBA世界盃以及2028年洛杉磯奧運。不過這份名單也出現明顯變化，金塊球星穆雷（Jamal Murray）與熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins）都未入列，代表兩人將不會參與接下來世界盃與奧運相關賽事。

NBA／總冠軍賽氛圍拉滿！經典金盃Logo睽違17年重現馬刺、尼克主場

NBA總冠軍賽場地終於要找回久違的專屬氛圍！聯盟透過社群平台宣布，今年總冠軍賽將恢復在球場中圈位置繪上歐布萊恩冠軍金盃（Larry O'Brien Trophy）圖樣，這項設計將出現在馬刺主場Frost Bank Center，以及尼克主場麥迪遜花園廣場，成為本季冠軍系列賽的重要視覺亮點。

NBA／獨行俠新球館選址初步敲定 2031年可能首度搬離達拉斯市中心

達拉斯獨行俠新球館計畫有了重要進展。球團周一宣布，已就新球館預定地達成初步協議，地點位於達拉斯市中心以北約10英里、前Valley View Mall購物中心舊址，占地約104英畝。如果計畫順利推進，獨行俠最快將在2031年搬離現有主場美航中心（American Airlines Center），這也會是球隊隊史首次離開達拉斯市中心一帶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。