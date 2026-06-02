NBA／加拿大男籃啟動3年國家隊計畫 亞歷山大帶頭加入作表率

加拿大男籃公布新一階段國家隊初步名單，將以兩屆NBA年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）為核心，備戰2027年FIBA世界盃以及2028年洛杉磯奧運。不過這份名單也出現明顯變化，金塊球星穆雷（Jamal Murray）與熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins）都未入列，代表兩人將不會參與接下來世界盃與奧運相關賽事。

加拿大男籃世界盃資格賽將於下個月展開，球隊預計在安大略省迎戰波多黎各與牙買加，另有一場資格賽將於8月31日在魁北克市舉行。

這支新階段國家隊除了亞歷山大外，也包含多名NBA球員，包括他在雷霆的隊友多特（Luguentz Dort）、暴龍前鋒巴瑞特（RJ Barrett）、太陽悍將布魯克斯（Dillon Brooks）、快艇後衛馬瑟倫（Bennedict Mathurin），以及老鷹後衛亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）。

加拿大男籃這次名單最受關注之處，在於新任總教練赫伯特（Gordie Herbert）與總管巴瑞特（Rowan Barrett）制定了更嚴格的國家隊承諾規範。根據新規，任何無法對2027年世界盃與2028年洛杉磯奧運期間做出3年承諾的球員，都不會被納入這兩項大賽的國家隊計畫。

赫伯特周一明確表示：「如果球員今年夏天不給予承諾，他們就不會在名單之內。」

這項新方針也被視為加拿大男籃對過去國際賽經驗的回應。加拿大在2023年FIBA世界盃拿下銅牌，創下重要突破，但2024年巴黎奧運卻在8強遭法國淘汰，未能站上頒獎台。對於一支擁有眾多NBA球員的球隊而言，單純集結天賦已經不再被視為足夠條件。

赫伯特接受加拿大媒體CBC訪問時表示，過去國家隊常強調要讓最好的球員參賽，但如今這樣還不夠。

赫伯特說：「某種程度上，過去我們談到國家隊時，總是說要讓最好的球員來打。但這還不夠，真的不夠。你需要的是最適合的一群球員進入國家隊，承諾這個計畫，承諾時間與日期。」

他也進一步解釋自己對「承諾」的定義。赫伯特表示：「我對承諾的定義，是一名球員、一個人，專注於自己能付出什麼。這才是我們想要的球員。」

在這套標準下，亞歷山大將成為加拿大未來3年最重要的門面人物。這位雷霆球星近年已成為NBA最頂尖球員之一，不僅連續拿下年度MVP，也曾帶領雷霆奪冠，如今他將把這份領袖責任延伸到國家隊舞台。

加拿大男籃過去幾年被視為國際籃壇最具天賦的隊伍之一，但如何讓NBA球星長期投入、建立默契與團隊文化，一直是能否真正挑戰世界冠軍的關鍵。

隨著亞歷山大、多特、巴瑞特、布魯克斯、亞歷山大-華克等主力確定進入長期計畫，加拿大也希望透過更穩定的核心班底，在2027年世界盃與2028年洛杉磯奧運再度衝擊獎牌，甚至挑戰隊史最高榮耀。