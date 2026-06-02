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NBA／總冠軍賽氛圍拉滿！經典金盃Logo睽違17年重現馬刺、尼克主場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
今年總冠軍賽將恢復在球場中圈位置繪上歐布萊恩冠軍金盃圖樣。圖截自官方X
今年總冠軍賽將恢復在球場中圈位置繪上歐布萊恩冠軍金盃圖樣。圖截自官方X

NBA總冠軍賽場地終於要找回久違的專屬氛圍！聯盟透過社群平台宣布，今年總冠軍賽將恢復在球場中圈位置繪上歐布萊恩冠軍金盃（Larry O'Brien Trophy）圖樣，這項設計將出現在馬刺主場Frost Bank Center，以及尼克主場麥迪遜花園廣場，成為本季冠軍系列賽的重要視覺亮點。

除了中場冠軍金盃Logo回歸之外，球場兩側也將重新出現「The Finals」字樣標誌。馬刺與尼克的總冠軍賽將於台灣時間周四在聖城正式開打。

這是自2009年洛杉磯湖人與奧蘭多魔術總冠軍賽後，NBA首次在總冠軍賽中場位置重新使用冠軍金盃Logo。至於「The Finals」字樣與相關標誌，上一次出現在總冠軍賽球場上，則要追溯到2014年馬刺與邁阿密熱火的系列賽。

NBA最早從1989年開始在總冠軍賽場地使用「Finals」字樣標誌，2004年改成字樣結合冠軍獎盃的設計，2005年至2009年間則在中場放置更醒目的冠軍獎盃Logo。這些視覺元素曾是總冠軍賽的重要辨識符號，也讓球迷一看到場地就能感受到年度最高舞台的特殊性。

不過近年總冠軍賽場地設計趨於簡化，少了明顯專屬標記，也引發不少球迷不滿。許多球迷近年在社群平台抱怨，總冠軍賽球場缺乏應有的「Finals感」。

特別是NBA近年會為NBA盃等特別賽事設計專屬替代球場，讓部分球迷質疑，既然季中錦標賽都能有特殊地板設計，為何總冠軍賽反而沒有更一致、更具儀式感的場地標誌。

今年版本則在復古之餘加入新變化。中場的冠軍金盃Logo將不只是單獨存在，而是會與主場球隊本身的品牌識別整合，讓每座主場都能保有球隊特色，同時呈現總冠軍賽專屬視覺效果。

對馬刺與尼克而言，這項場地設計回歸也別具意義。兩隊睽違27年再度於總冠軍賽碰頭，正好搭配NBA重新找回昔日總冠軍賽球場氛圍。

當冠軍金盃圖樣重新出現在中場，「The Finals」字樣回到兩側場地，也象徵今年這組充滿歷史感卻又有嶄新氣息的巔峰對決，將以更具辨識度的舞台呈現在球迷眼前。

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