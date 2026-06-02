NBA／獨行俠新球館選址初步敲定 2031年可能首度搬離達拉斯市中心

達拉斯獨行俠新球館計畫有了重要進展。球團周一宣布，已就新球館預定地達成初步協議，地點位於達拉斯市中心以北約10英里、前Valley View Mall購物中心舊址，占地約104英畝。如果計畫順利推進，獨行俠最快將在2031年搬離現有主場美航中心（American Airlines Center），這也會是球隊隊史首次離開達拉斯市中心一帶。

Valley View Mall位於北達拉斯，該購物中心拆除工程已在3年前完成。獨行俠原本也曾考慮另一個市中心方案，也就是目前達拉斯市政府大樓所在地。不過達拉斯市議會目前仍在討論是否整修或重建市政大樓，因此球團最終先與北達拉斯這塊大型基地達成初步共識。

獨行俠執行長威爾茨（Rick Welts）先前曾表示，球團希望能在7月前確定潛在新址，才能趕在2031年前完成新球館興建。獨行俠目前與美航中心的租約將在2031年到期，因此新球館時程必須提前規劃。

威爾茨與獨行俠掌門人杜蒙（Patrick Dumont）近兩年已多次明確表態，希望球隊繼續留在達拉斯，同時打造一座以籃球為核心的新球館。這也意味著獨行俠未來可能不再與NHL達拉斯星辰共用主場，而是擁有專屬籃球場館。

目前獨行俠與同樣使用美航中心的達拉斯星辰，正因兩支球隊未來搬遷與球館安排問題出現法律爭議。星辰方面仍在評估是否續留美航中心，或是在達拉斯市內、甚至郊區另建新球館。

獨行俠當初特別邀請威爾茨復出，正是希望由他主導新球館專案。威爾茨在退休前曾帶領金州勇士完成主場搬遷計畫，讓勇士從使用長達50年的奧克蘭主場，搬進舊金山的大通中心（Chase Center）。他的球館開發經驗，也被視為獨行俠推動新主場計畫的重要關鍵。

獨行俠球團在聲明中表示，新球館不會只是單純比賽場館，而是希望打造一個以現代化球館為核心的複合式目的地，周邊將包含餐飲、娛樂設施、公共綠地與適合家庭參與的體驗空間。

球團表示：「我們有機會打造一個充滿活力的複合式目的地，以最先進的球館作為核心，並結合餐廳、娛樂選項、公共綠地與適合家庭的活動體驗。如果透過審慎規劃與社區參與完成，這種規模的計畫將能成為達拉斯與當地居民重要的經濟催化劑。」

獨行俠隊史前21年都在位於達拉斯市中心西南角的Reunion Arena出賽，直到後來搬進距離當地約1英里多的美國航空中心。若2031年新球館計畫成真，這將是獨行俠隊史主場版圖的另一個重要轉折，也象徵球團在新老闆時代下，準備為未來數十年重新打造專屬主場與商業發展基地。