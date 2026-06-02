NBA／總冠軍賽還沒開打索漢先成贏家 有望「保底」冠軍戒指

馬刺在西區冠軍賽第7戰淘汰衛冕軍雷霆，睽違12年重返NBA總冠軍賽，將與東區冠軍尼克爭奪本季最高榮耀。不過系列賽尚未正式開打，一名球員卻已經率先成為話題焦點，那就是目前效力紐約的替補前鋒索漢（Jeremy Sochan）。

索漢本季先後效力馬刺與尼克，形成罕見的「雙邊資格」處境。若尼克最終奪冠，他身為目前球隊正式名單成員，自然有機會獲得冠軍戒指；若馬刺封王，由於他本季前段曾為馬刺出賽28場，依照NBA多年慣例，冠軍球隊通常也會考慮向該季曾效力並有所貢獻的球員頒發戒指。

也因此，無論總冠軍賽最後由哪一隊勝出，索漢都有很高機率收到冠軍戒指，被外界戲稱為本季「最大贏家」。

索漢是馬刺在2022年NBA選秀會以首輪第9順位選中的球員，過去3個完整賽季都曾是球隊重點培養的年輕戰力。他在生涯前3季累積先發149場，且每季平均得分都達雙位數。上季他平均可繳出11.4分、6.5籃板、2.4助攻，投籃命中率53.5%，也曾被視為馬刺重建過程中的重要拼圖之一。

不過隨著馬刺陣容逐漸成形，索漢本季角色大幅縮小。他在2025-26賽季為馬刺出賽28場，平均上場時間降至12.8分鐘，繳出4.1分、2.6籃板、1.0助攻，投籃命中率47.5%，三分命中率25.7%。今年2月，索漢與馬刺達成分手共識後遭到釋出，隨後被尼克簽下。

轉戰紐約後，索漢在例行賽為尼克出賽16場，平均上場6.9分鐘，得到2.8分、2.1籃板，投籃命中率提升至56.7%。季後賽階段，他僅出賽5場，平均上場4.6分鐘，貢獻4.0分、1.0籃板，並未真正進入尼克主要輪替。不過即便上場時間有限，他的身分軌跡仍讓他在總冠軍賽對戰組合確定後，成為外界熱烈討論的焦點。

NBA並沒有硬性規定，冠軍球隊必須把戒指頒給每一位該季曾效力過的球員，最終仍由球團自行決定。過去也曾出現球隊未頒發戒指給季中離隊球員的案例。

2019年多倫多暴龍奪下隊史首冠後，就沒有把冠軍戒指頒給瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）、萊特（Delon Wright）與邁爾斯（C.J. Miles）。這3人在該季交易截止日前被送往曼菲斯灰熊，成為小蓋索（Marc Gasol）交易案的一部分。

當時瓦藍邱納斯談到暴龍未頒戒給他時表示：「那是他們的決定，他們做出了決定，也處理好了，對吧？」瓦藍邱納斯曾在暴龍效力近7季，是球隊長期穩定且深受喜愛的球員，但最終仍未收到冠軍戒。

不過索漢這次情況更特殊，因為他不只是曾效力其中一隊，而是本季同時穿過總冠軍賽兩支球隊的球衣。類似案例在NBA歷史上非常罕見。

2016年的瓦魯喬（Anderson Varejao）曾先後效力克里夫蘭騎士與金州勇士，當年兩隊在總冠軍賽交手，瓦魯喬無論哪隊奪冠都具備領戒資格，但最後勇士輸給騎士，他選擇婉拒騎士提供的冠軍戒指。

2020年，威特斯（Dion Waiters）也曾在同一季效力邁阿密熱火與洛杉磯湖人，最後湖人擊敗熱火奪冠，他也因此成為特殊案例。2021年，克雷格（Torrey Craig）曾先後為密爾瓦基公鹿與鳳凰城太陽出賽，最終兩隊在總冠軍賽碰頭，公鹿奪冠後曾提供戒指給他，但他後來透露自己拒絕領取。

如今索漢也加入這個極少數名單，成為NBA史上少見在同一季先後效力總冠軍賽雙方球隊的球員。若尼克封王，他會以現役成員身分分享榮耀；若馬刺奪冠，球團也可能基於他本季前段貢獻與過去多年效力關係，選擇頒發戒指。