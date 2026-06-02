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NBA／加拿大男籃重組仍由SGA領銜 穆雷、維金斯因三年條款遭割愛

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
金塊後衛穆雷(右)與熱火前鋒維金斯因加拿大的「三年條款」遭國家隊割愛。 美聯社
金塊後衛穆雷(右)與熱火前鋒維金斯因加拿大的「三年條款」遭國家隊割愛。 美聯社

加拿大男籃國家隊在今天正式對外公布了新一期的國家隊集訓名單，這份旨在備戰2027年FIBA世界盃與2028年洛杉磯奧運會的大名單，由連霸兩屆NBA年度MVP的雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）領銜，不過卻也缺少了金塊後衛穆雷（Jamal Murray）與熱火前鋒維金斯（Andrew Wiggins），宣告兩位名將將無緣未來幾年的世界盃。

這份名單源自於加拿大隊新任主帥赫伯特（Gordie Herbert）與總經理巴瑞特（Rowan Barrett）所確立的鐵血治軍新方針，為了徹底解決過去加拿大「天賦滿點卻國際賽疲軟」的沉痾，球隊祭出嚴格的「三年承諾條款」，要求球員必須承諾全程參與從今年夏天起至洛杉磯奧運的國家隊行程，否則一律不予錄用。

主帥赫伯特在今天受訪時斬釘截鐵地表示，「如果球員在這個夏天無法做出承諾，那他們就進不了這支球隊。」回顧2023年世界盃，加拿大雖奪下銅牌，但在2024年巴黎奧運卻於8強賽不敵地主法國隊，無緣頒獎台。這樣的慘痛教訓，讓赫伯特深知僅靠NBA球星的光環並不足以在國際賽登頂。

「過去我們總認為只要把最好的球員聚在一起就夠了，但事實證明這遠遠不夠。」赫伯特接受採訪時強調，球隊需要的是一個願意為團隊付出、遵守時間並全然投入的「最佳團隊」，而非單純的球星拼湊。

隨著世界盃資格賽將於下個月在安大略開打，加拿大將陸續迎戰波多黎各與牙買加，雖然缺少了穆雷等核心，但這支由亞歷山大領軍，輔以多特（Luguentz Dort）、巴瑞特（RJ Barrett）與布魯克斯（Dillon Brooks）等NBA一線戰力的「楓葉軍團」，將帶著更強烈的凝聚力，重新向世界頂峰發起衝擊。

2026世足賽倒數

Shai Gilgeous-Alexander Jamal Murray Andrew Wiggins

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