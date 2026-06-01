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NBA／湖人要留里夫斯還是詹姆斯？美媒提兩大關鍵因素需考量

聯合新聞網／ 綜合報導
里夫斯（左）和詹姆斯（右）的續約問題，是湖人管理層今夏的重要課題。 美聯社
里夫斯（左）和詹姆斯（右）的續約問題，是湖人管理層今夏的重要課題。 美聯社

洛杉磯湖人先前在季後賽次輪慘遭雷霆0：4橫掃出局，提前放暑假的他們，休賽期計畫的重頭戲是處理里夫斯（Austin Reaves）和詹姆斯（LeBron James）即將到期的合約。根據著名NBA分析師、湖人記者布哈（Jovan Buha）的說法，他認為湖人球團更傾向續留里夫斯，原因與年齡、自由市場上的價值等因素有關。

如何處理兩位超級巨星即將到期的合約，無疑是湖人管理層今夏重點處理項目之一。布哈在自己的Podcast節目中率先強調有兩大關鍵決定性因素要納入考量，他說：「第一，詹姆斯是一個短期解決方案，而里夫斯則被球隊視為長期基石。所以，如果最終要在里夫斯未來5年4000萬美元和詹姆斯1年4000萬美元之間做選擇，他們肯定會優先考慮長期合同。也就是說，對湖人來說，里夫斯比詹姆斯更重要，這是事實。」

接著，布哈提到第二點關鍵在於，兩人在自由球員市場上的價值有所不同，「里夫斯可以從芝加哥（公牛）或布魯克林（籃網）拿到一份巨額合同，然後向湖人施壓，詹姆斯就沒有這樣的籌碼了。」這當中原因在於，其他球隊更願意給年輕的里夫斯頂薪，對於詹姆斯來說，他們則只提供介於老將底薪和非豪華稅中產階級特例之間的報價。

「所以從某種程度上來說，我認為這其實是一個籌碼的問題。里夫斯可以為球隊效力更久，所以擁有一定籌碼，而詹姆斯最多只能效力2年。」布哈補充。

雖然湖人隊管理層已明確表示，如果詹姆斯決定復出而不是退役，他們打算與這兩名球員續約，但他們可能沒有足夠的資金與這兩名球員簽下頂薪續約合同，同時還要圍繞他們補強，打造一支有競爭力的冠軍陣容。所以，簡而言之，如果詹姆斯、里夫斯這兩人都堅持要求頂薪續約，那麼湖人只能從兩人之間做出取捨。

再者，根據幾天前其它報導透露，詹姆斯已明確表示，他只有在湖人管理層向他證明他們有奪冠計劃，並打算用這筆錢補強陣容的情況下，他才會接受降薪。因此，從年紀、市場價值因素來看，相較41歲詹姆斯來說，顯然28歲里夫斯更有可能留在紫金軍團。

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