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NBA／國王球迷心好痛！兩名自培後衛都在離隊後殺進總冠軍賽

聯合新聞網／ 綜合報導
兩名優質後衛福克斯（右）和哈利伯頓，都曾是國王重點培養的新秀。 美聯社
兩名優質後衛福克斯（右）和哈利伯頓，都曾是國王重點培養的新秀。 美聯社

國王隊曾擁有NBA最具天賦的年輕後場組合，現如今，兩名潛力後衛福克斯（De'Aaron Fox）和哈利伯頓（Tyrese Haliburton）都已離隊。更令國王隊球迷痛心的是，在這兩位球員轉隊後，他們分別在2025、2026年率領各自效力的球隊打進NBA總冠軍賽。

2017年選秀會，福克斯以首輪第5順位加盟國王，隨後被視為核心培養。在2025年季中，福克斯因多年來對球隊缺乏持續競爭力感到失望，隨後提出交易申請。國王最終透過一筆三方交易案，將福克斯送到馬刺，換來當時公牛隊球星拉文（Zach LaVine）等球員。

哈利伯頓則是在2020年選秀會第一輪第12順位被國王管理層相中，菜鳥賽季就入選最佳新秀一陣的他，在效力國王期間展現出色的控球和領導天賦。然而，在2022季中，為得到明星中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis），國王忍痛送出哈利伯頓、希爾德（Buddy Hield）等人。

事後看來，國王這幾次交易都未受到預期成效，雖然陣中坐擁三巨頭拉文、沙波尼斯與德羅展（DeMar DeRozan），但球隊戰績卻未見起色，甚至今年例行賽戰績排在西區倒數；相反地，哈利伯頓在2024年率領溜馬隊在季後賽打出驚奇，並一路殺至總冠軍賽，最終雖以3：4不敵雷霆收下亞軍，但也證明了自己在離開國王後，確實變得更好了。

上賽季轉戰馬刺的福克斯，本賽季球隊磨合有成，他與溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）等潛力新星幫助馬刺在例行賽打出聯盟第2的出色成績。後在季後賽中相繼斬下拓荒者、灰狼，在昨日西決G7戰勝雷霆後，確定獲得今年總冠軍賽參戰資格。

此刻，國王球迷的心臟又再度遭受爆擊，眼睜睜看著自家培養的兩名後衛連續兩年站上總冠軍賽地板。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 De'Aaron Fox Tyrese Haliburton 國王

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