NBA／總冠軍賽賽程出爐！馬刺平均25歲寫歷史 紐約53年冠軍夢等待實現

2026年附加賽暨季後賽從台灣時間4月15日開打時共有20支球隊參戰，如今只剩下最後2支球隊。馬刺在西區冠軍賽粉碎雷霆希望，將是自2014年拿下隊史第5冠後，再度重返NBA總冠軍賽。

擋在馬刺面前的，是狀態火熱到近乎不可思議的紐約尼克。尼克一路橫掃東區戰場，帶著11連勝闖進總冠軍賽，這段期間平均勝分高達23.8分。他們上一次站上總冠軍賽舞台已經是1999年，當年尼克的冠軍夢正是被鄧肯（Tim Duncan）所率領的馬刺擊碎。如今雙方睽違27年再次於總冠軍賽碰頭，話題與歷史感都格外濃厚。

總冠軍賽賽程：（皆為台灣時間上午8點30分） 第1戰：6月4日，馬刺主場 第2戰：6月6日，馬刺主場 第3戰：6月9日，尼克主場 第4戰：6月11日，尼克主場 第5戰（如有需要）：6月14日，馬刺主場 第6戰（如有需要）：6月17日，尼克主場 第7戰（如有需要）：6月20日，馬刺主場

馬刺青年軍平均年齡僅25.06歲，是歷史上所有打進總冠軍賽的球隊中第2年輕紀錄，僅次於1976-77年賽季波特蘭拓荒者25.03歲。馬刺陣中除了巴恩斯（Harrison Barnes）和柯內特（Luke Kornet）有奪冠經驗外，其餘球員幾乎沒有太多季後賽經驗。

尤其溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）與哈波（Dylan Harper）這組年輕三劍客，球齡資歷都沒超過3年，今年都是第一次打季後賽。即便如此，他們仍在西區季後賽三輪硬仗中一路挺進，扳倒原本被視為難以撼動的雷霆軍團。

美國媒體更提到，這支擁有全新攻守風格和超絕天賦的馬刺，很容易讓人聯想到1995年的奧蘭多魔術，當年魔術由年輕且具統治力的中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）領軍，搭配快速崛起的後衛「一分錢」哈德威（Anfernee Hardaway），組成生猛有力的主力陣容，打出前所未見的年輕活力，同樣是在缺乏季後賽成功經驗的情況下勇闖總冠軍賽。

另外兩個類比球隊就是「雷霆三少」和2007年騎士。當時雷霆從西雅圖搬到奧克拉荷馬後，透過連續3年選秀養成開花結果，度過兩年季後賽歷練，終於在2012年一路殺進總冠軍賽。不過相形之下，這支馬刺顯然是更加年輕且缺少大賽經驗。至於騎士則是在當年22歲少主詹姆斯（LeBron James）的帶領之下，累積前一年打到第二輪的經驗後一舉擊退強權活塞，在詹姆斯加入聯盟第4年、也是生涯第2次打進季後賽就殺到總冠軍戰。

不過馬刺當然希望這樣的比較到此為止，因為不管是1995年魔術、2012年雷霆還是2007年騎士，在最終決勝舞台上都是苦吞慘痛的結局，魔術和騎士皆被對手橫掃，雷霆也僅僅拿下1勝。

也因此，倘若馬刺能夠拿下氣勢如虹的尼克，溫班亞瑪時代將在他新秀合約結束前正式降臨，完成承接新秀年奪下FMVP的魔術強森、第2年就率隊奪冠的鄧肯（Tim Duncan）和賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），書寫NBA歷史上極為罕見的時刻。

另一邊的尼克，則是背負著全聯盟最漫長、最煎熬的球迷期待之一。超過半世紀以來，尼克球迷一直等待球隊重現1970年代初期由佛雷瑟（Walt Frazier）與里德（Willis Reed）率領的冠軍榮光。1990年代尤英（Patrick Ewing）領軍的尼克也曾2度打進總冠軍賽，但最終都未能圓夢。

如今，布朗森（Jalen Brunson）已經把自己推上尼克隊史偉大球星的殿堂，幾乎足以與上述前輩並列討論。他帶領尼克以11連勝之姿殺進總冠軍賽，這段連勝的淨勝分高達+262。若放眼聯盟歷史，無論例行賽或季後賽，這都是任何球隊最驚人的連續11場表現之一。

如果尼克能再拿4勝，這批球員將在紐約成為真正的傳奇人物。屆時曼哈頓「英雄峽谷」的冠軍遊行，將會是許多紐約球迷一生難得一見的場景。

一邊是世代級天才，準備登上聯盟王座，甚至可能開啟未來10年以上的統治篇章；另一邊則像是一支命運之隊，背後承載超過50年的希望與夢想，朝童話般結局邁進。這注定會是一輪極具觀賞性的系列賽，而無論哪一隊最終勝出，歷史都已經在等待他們。