NBA／被斑馬打傻了？霍姆格倫G7低迷表現 留下多項難堪紀錄

昨日在西冠G7生死戰中，雷霆中鋒霍姆葛倫（Chet Holmgren）狀態仍持續低迷，先發上場30多鐘僅拿4分4籃板2火鍋，表現完全被馬刺中鋒「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）比下去。賽後，他也因此寫下多項難堪紀錄。

霍姆葛倫在昨日的生死戰擔任先發中鋒，上場33分鐘，投籃2中1、罰球4中2，最後只拿到4分4籃板2火鍋2抄截的數據；反觀他的一生「宿敵」溫班亞瑪，狀態和數據皆更勝一籌，在42分鐘的出場時間砍下22分7籃板2助攻，率領馬刺最終111：103拿下關鍵勝利，以4：3淘汰衛冕軍雷霆，強勢挺進總冠軍賽。

據美媒記者希德利（Evan Sidery）報導，憑藉極其糟糕且低迷的表現，霍姆葛倫成為NBA季後賽歷史上第一位在第7戰出場超過30分鐘，但出手次數不超過2次的球員。更令人驚訝的是，霍姆葛倫在最後31分鐘出場時間內，竟沒有嘗試過1次投籃。

此外，霍姆葛倫也是近50年來，NBA歷史第二位在季後賽第7戰中得分低於4分的全明星球員，排在他前一位的是傳奇控衛基德（Jason Kidd），他於2004年季後賽寫下單場0分的尷尬記錄。

在西區決賽雷霆與馬刺的7場系列賽中，霍姆葛倫場均出賽29.8分鐘，只得到10.7分、7.1籃板、1助攻和1.1火鍋。雷霆隊也因為他和其餘主力的糟糕表現，最終無力繼續連霸之路。