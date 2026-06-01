NBA／被費城裁掉差點沒球打！夏帕尼搶七寫紀錄比肩浪花兄弟 感謝馬刺給機會

馬刺在西區冠軍賽第7戰以111比103擊敗衛冕軍雷霆，成功挺進總冠軍賽。除了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下全隊最高22分外，24歲側翼射手夏帕尼（Julian Champagnie）也打出生涯代表作，全場命中6記三分球，攻下20分、6籃板，成為馬刺勝出的關鍵人物之一。

夏帕尼在系列賽前6場的外線表現不算太理想，45投12中，命中率僅26.7%，但在關鍵搶七大戰中，夏帕尼找回手感，三分球10投6中，全場正負值高達+16，為全場最高。

根據統計，夏帕尼成為柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）之後，史上第3位能在分區決賽第7戰至少投進5顆三分球的球員。

一位年薪僅300萬的小射手竟能與勇士「浪花兄弟」齊名，對這位曾經落選、甚至一度懷疑自己NBA生涯是否已經結束的球員來說，意義格外重大。

夏帕尼來自聖約翰大學，2022年NBA選秀落選後，曾與費城76人簽下雙向合約，在G聯盟與76人之間往返。不過他在費城只出賽2場、合計上場7分鐘，還沒有得分進帳，就在2023年2月14日遭球團釋出，當時76人為了騰出位置給扣籃大賽話題人物麥克朗（Mac McClung），選擇與夏帕尼分道揚鑣。

回想當時低谷，夏帕尼坦言，那一刻對22歲的自己相當沉重。「我不騙你，當時我真的以為一切都結束了。毫無預警、沒有任何說明就被裁掉，真的很難受。我要非常、非常感謝馬刺，他們給了一個來自布魯克林的孩子機會。」

他也提到，自己從小就被提醒，想在NBA站穩腳步的窗口非常狹窄，因此當他在只獲得G聯盟機會後就突然被釋出，心裡確實一度動搖。

夏帕尼表示：「那時候我22歲，只想著要追逐夢想，也一直告訴自己『你可以做到』。但突然被裁，沒有任何解釋，對一個22歲的孩子來說真的很難。」

不過被76人裁掉後僅數天，正處於重建期的馬刺接手了他的雙向合約，也成為他職業生涯轉折點。

夏帕尼很快就在馬刺獲得上場時間，短短15場比賽中，平均上場20.9分鐘，可繳出11分、4籃板，三分命中率高達40.7%，逐漸讓自己從邊緣球員變成輪替一員。

2023年夏天，馬刺與夏帕尼簽下4年總額1200萬美元合約，其中僅600萬美元受保障。這份合約當時看似只是低風險投資，但夏帕尼近兩季不但例行賽全勤，還先發97場，逐漸成為馬刺輪替的重要拼圖。本季他平均可得11.1分、5.8籃板，三分命中率38.2%，用穩定外線與防守站穩腳步。

談到這段尋找自我定位的歷程，夏帕尼說：「我低下頭告訴自己，把事情做好。不管他們需要我做什麼，我都要做到，然後在球隊裡找到自己的位置。我覺得自己最好的特質，就是能盡力去融入環境之中。」

馬刺總教練強森（Mitch Johnson）也大讚夏帕尼的價值，強調他不只是命中三分球時才有貢獻。

強森表示：「夏帕尼非常出色。他有些比賽投籃不進，但能抓下雙位數籃板。無論他投進與否，他的空間拉開能力都會產生牽制力。有時候當我們得不了分，他會投進非常關鍵的球。」

從乏人問津到加盟馬刺，夏帕尼找到屬於自己的應許之地。 美聯社

「他絕對是被低估的無名英雄，因為其他球員手上持球更多，也比較容易出現在精華畫面裡，除了投三分之外。但夏帕尼一直是我們團隊防守、團隊籃板非常重要的一部分，而這些都會幫助我們打出速度反擊，這正是我們進攻最好的樣子。」

從落選新秀、被76人無預警裁掉，到如今在西區冠軍賽第7戰命中6記三分球，幫助馬刺淘汰衛冕軍雷霆，夏帕尼的故事不只是季後賽奇兵爆發，更是一段努力抓住機會、在NBA重新站穩腳步的勵志旅程。

「我愛我的隊友、教練和工作人員。沒有比馬刺更好的地方了。」夏帕尼感性地說。