NBA／「斑馬」已成霍姆葛倫巨大陰影 亞歷山大力挺隊友：我們需要他

雷霆在西區冠軍賽第7戰不敵馬刺，衛冕之路提前畫下句點。隨著雷霆出局，全隊最受討論的焦點除了兩屆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）整體影響力不如溫班亞瑪（Victor Wembanyama）外，陣中長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的低迷演出也是一大關鍵。

這位本季入選年度最佳第三隊和年度防守第一隊的頂尖長人，去年夏天才和球團簽下頂薪合約，霍姆葛倫前兩輪季後賽表現亮眼，特別是面對湖人的系列賽，可說是完全宰制對手。然而西區冠軍戰遇上一生之敵溫班亞瑪，表現全面大幅下滑。

尤其是攸關生死的第7戰，霍姆葛倫出賽33分鐘，只拿下4分、4籃板，全場更僅出手2次，而且最後一次出手還停留在第一節剩下9分39秒。其中第四節他面對溫班亞瑪的防守，原本看似要持球單打，卻是一再猶豫最終滑倒把球交出收場。這一幕也成了他整個在西區冠軍賽的縮影。

數據顯示，霍姆葛倫成為季後賽史上首位在搶七大戰出賽超過30分鐘，卻全場出手2次或更少的球員。而7場比賽下來，霍姆葛倫場均僅10.7分7.1籃板1.1阻攻，每場出手7.3次，三分命中率27.3%，與例行賽、前兩輪季後賽相比，簡直判若兩人，足見「斑馬」的巨大陰影。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）在連霸之旅落幕後仍替霍姆葛倫緩頰，認為他的貢獻不完全能從數據欄看出。

戴格諾表示：「他在很多可能不會出現在數據上、也不容易被看見的地方，都是很重要的貢獻者。當他在場上時，我們其實沒有輸太多分。關於他出手次數太少，我可以承擔一些責任，但我仍認為他在某些方面打出了一場很重要的比賽。」

談到馬刺防守與溫班亞瑪帶來的壓力，霍姆葛倫僅表示：「我會說，以人員配置以及他們球員能做的事情來看，他們是一支很獨特的球隊。我不認為還有其他球隊有同樣的打法。」

而當媒體問到他與溫班亞瑪的對位，霍姆葛倫沒有正面把焦點放在一對一較量，而是強調雷霆一直都是以團隊贏球為目標。

霍姆葛倫說：「說到底，這就是我們努力贏下一場籃球比賽。是雷霆這支球隊努力贏下一場籃球比賽，永遠都會是這樣。」

然而外界對霍姆葛倫第7戰的失望並未因此平息。部分球迷在社群平台上甚至立刻喊出希望雷霆交易他。霍姆葛倫即將開始執行5年2.39億美元頂級合約，在雷霆少了先發前鋒威廉斯（Jalen Williams）的情況下，球隊原本期待他能在生死戰挺身而出，但他最終未能承擔更多進攻責任。

批評聲浪認為，霍姆葛倫第7戰的問題不只是數據低迷，而是關鍵時刻顯得不夠侵略。第四節雷霆多次將分差追到6分，霍姆葛倫幾度有機會攻擊溫班亞瑪，卻選擇把球傳出去。

儘管外界質疑聲不斷，亞歷山大仍在球隊季末訪談中明確力挺霍姆葛倫，強調雷霆需要這位年輕長人。

「我們需要Chet，」亞歷山大表示：「在他來到這裡之前，我們不是今天這支球隊，也沒有今天這些成功。當他成為最好的自己時，我們也會成為最好的自己，這不是秘密。我們需要Chet。他是那種同一年能入選進攻、防守和明星賽的球員，這樣的球員，你需要他留在你的球隊裡。」