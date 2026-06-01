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NBA／「斑馬」已成霍姆葛倫巨大陰影 亞歷山大力挺隊友：我們需要他

聯合新聞網／ 綜合外電報導
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - MAY 30: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs dunks the ball against Chet Holmgren #7 of the Oklahoma City Thunder during the first quarter in Game Seven of the NBA Western Conference Finals at Paycom Center on May 30, 2026 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Christian Petersen/Getty Images/AFP (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社
OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA - MAY 30: Victor Wembanyama #1 of the San Antonio Spurs dunks the ball against Chet Holmgren #7 of the Oklahoma City Thunder during the first quarter in Game Seven of the NBA Western Conference Finals at Paycom Center on May 30, 2026 in Oklahoma City, Oklahoma. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Christian Petersen/Getty Images/AFP (Photo by Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) 法國新聞社

雷霆在西區冠軍賽第7戰不敵馬刺，衛冕之路提前畫下句點。隨著雷霆出局，全隊最受討論的焦點除了兩屆MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）整體影響力不如溫班亞瑪（Victor Wembanyama）外，陣中長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）的低迷演出也是一大關鍵。

這位本季入選年度最佳第三隊和年度防守第一隊的頂尖長人，去年夏天才和球團簽下頂薪合約，霍姆葛倫前兩輪季後賽表現亮眼，特別是面對湖人的系列賽，可說是完全宰制對手。然而西區冠軍戰遇上一生之敵溫班亞瑪，表現全面大幅下滑。

尤其是攸關生死的第7戰，霍姆葛倫出賽33分鐘，只拿下4分、4籃板，全場更僅出手2次，而且最後一次出手還停留在第一節剩下9分39秒。其中第四節他面對溫班亞瑪的防守，原本看似要持球單打，卻是一再猶豫最終滑倒把球交出收場。這一幕也成了他整個在西區冠軍賽的縮影。

數據顯示，霍姆葛倫成為季後賽史上首位在搶七大戰出賽超過30分鐘，卻全場出手2次或更少的球員。而7場比賽下來，霍姆葛倫場均僅10.7分7.1籃板1.1阻攻，每場出手7.3次，三分命中率27.3%，與例行賽、前兩輪季後賽相比，簡直判若兩人，足見「斑馬」的巨大陰影。

雷霆總教練戴格諾（Mark Daigneault）在連霸之旅落幕後仍替霍姆葛倫緩頰，認為他的貢獻不完全能從數據欄看出。

戴格諾表示：「他在很多可能不會出現在數據上、也不容易被看見的地方，都是很重要的貢獻者。當他在場上時，我們其實沒有輸太多分。關於他出手次數太少，我可以承擔一些責任，但我仍認為他在某些方面打出了一場很重要的比賽。」

談到馬刺防守與溫班亞瑪帶來的壓力，霍姆葛倫僅表示：「我會說，以人員配置以及他們球員能做的事情來看，他們是一支很獨特的球隊。我不認為還有其他球隊有同樣的打法。」

而當媒體問到他與溫班亞瑪的對位，霍姆葛倫沒有正面把焦點放在一對一較量，而是強調雷霆一直都是以團隊贏球為目標。

霍姆葛倫說：「說到底，這就是我們努力贏下一場籃球比賽。是雷霆這支球隊努力贏下一場籃球比賽，永遠都會是這樣。」

然而外界對霍姆葛倫第7戰的失望並未因此平息。部分球迷在社群平台上甚至立刻喊出希望雷霆交易他。霍姆葛倫即將開始執行5年2.39億美元頂級合約，在雷霆少了先發前鋒威廉斯（Jalen Williams）的情況下，球隊原本期待他能在生死戰挺身而出，但他最終未能承擔更多進攻責任。

批評聲浪認為，霍姆葛倫第7戰的問題不只是數據低迷，而是關鍵時刻顯得不夠侵略。第四節雷霆多次將分差追到6分，霍姆葛倫幾度有機會攻擊溫班亞瑪，卻選擇把球傳出去。

儘管外界質疑聲不斷，亞歷山大仍在球隊季末訪談中明確力挺霍姆葛倫，強調雷霆需要這位年輕長人。

「我們需要Chet，」亞歷山大表示：「在他來到這裡之前，我們不是今天這支球隊，也沒有今天這些成功。當他成為最好的自己時，我們也會成為最好的自己，這不是秘密。我們需要Chet。他是那種同一年能入選進攻、防守和明星賽的球員，這樣的球員，你需要他留在你的球隊裡。」

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