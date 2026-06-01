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NBA／尼克欲終結53年冠軍荒 紐約人賭金瘋狂湧入運彩市場

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克季後賽殺出11連勝展現驚人氣勢，全力爭取睽違半世紀之久的總冠軍。 路透社
尼克季後賽殺出11連勝展現驚人氣勢，全力爭取睽違半世紀之久的總冠軍。 路透社

紐約球迷把大量期待押在這支不被看好的尼克身上。根據美國運動運彩市場資訊，本季在紐約州DraftKings Sportsbook投注NBA總冠軍得主的金額中，尼克吸引了將近一半資金，幾乎等同其他所有球隊投注金額的總和。

如今，擋在尼克面前的只剩溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍、被看好奪冠的馬刺。馬刺在西區冠軍賽第7戰淘汰衛冕軍雷霆後，總冠軍賽賠率一度被開為-220熱門，尼克則約為+180的下風方。不過盤口很快朝休息較久的尼克方向移動，截至美國時間周日上午，馬刺奪冠賠率已降至-200。

Caesars Sportsbook首席NBA交易員李柏曼（David Lieberman）向《ESPN》表示：「尼克在紐約毫不意外地受到非常大量投注，無論單場比賽或冠軍投注，都比其他州更明顯。」

尼克近期狀態火燙，前兩輪系列賽都完成橫掃，季後賽目前已豪取11連勝。他們自上周一後就沒有再出賽，等到美國時間周三前往聖安東尼奧進行總冠軍賽第1戰時，將已獲得8天休息時間。

相較之下，馬刺才剛經歷與雷霆激戰7場的西區冠軍賽，但仍在總冠軍賽首戰被看好。馬刺第1戰主場讓分為4.5分。

這將是NBA總冠軍賽史上第9次出現一方前一輪橫掃晉級、另一方則打滿7戰才出線的對決。根據ESPN Research統計，過去8次這類總冠軍賽中，前一輪橫掃晉級的球隊戰績為5勝3敗。顯現以逸待勞尼克還是佔據一些優勢。

這是尼克隊史第8次爭冠，前一刺已經要追溯到1999年縮水賽季，當時他們5戰敗給了馬刺；至於尼克上一次奪冠則是在遙遠的1973年，相隔超過半世紀。

本季馬刺與尼克其實都在運彩市場受到不少支持。馬刺開季前在DraftKings Sportsbook的奪冠賠率高達1賠65，如果最終奪冠，將成為至少近40季以來，季前賠率最高、最不被看好卻成功封王的球隊。

尼克季前奪冠賠率則為1賠10，不過在起伏不定的例行賽中，曾一度下滑至1賠19。進入季後賽後，尼克首輪面對老鷹時一度陷入苦戰，冠軍賠率甚至短暫來到1賠35。但隨著他們連續贏球、一路橫掃晉級，市場態度也大幅轉向。

至於總冠軍賽MVP賠率方面，上月才獲選年度最佳防守球員的溫班亞瑪，目前在DraftKings Sportsbook以-185成為最大熱門。根據ESPN Research統計，自1983年年度最佳防守球員獎項設立以來，史上只有歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）曾在同一季同時拿下年度最佳防守球員與總冠軍賽MVP，當時是在1994年。

如今溫班亞瑪若能率領馬刺擊敗尼克，不只將完成生涯首冠，也有機會加入歐拉朱旺的歷史行列。不過尼克帶著11連勝與充足休息時間來勢洶洶，再加上紐約投注市場的狂熱支持，這組總冠軍賽對決除了場上競爭激烈，場外的運彩話題同樣備受矚目。

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