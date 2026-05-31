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NBA／菲律賓血統大對決！哈波談與克拉克森過招是「一種榮幸」

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波（左）、克拉克森（右）兩人都具有部分菲律賓血統。 路透社
哈波（左）、克拉克森（右）兩人都具有部分菲律賓血統。 路透社

馬刺今日在G7中111：103淘汰雷霆，正式挺進總決賽將與尼克展開交鋒。在兩隊開打前，馬刺後衛哈波（Dylan Harper）與尼克後衛克拉克森（Jordan Clarkson）共同寫下罕見紀錄，由於兩人都具有部分菲律賓血統，為這場世紀對決增添不少話題性。

2025屆榜眼哈波，在今日與雷霆的生死戰中，攻下12分7籃板3助攻，表現不俗。而他的父親是前公牛名將哈波（Ron Harper），為非裔美國人；至於他的母親皮薩羅（Maria Pizarro）則來自菲律賓巴丹省，因此哈波具備二分之一的菲律賓血統。

現年33歲老將控衛克拉克森，本賽季擔任尼克板凳端砍分手，因其母親、外祖母都是菲律賓人，所以也擁有菲律賓血統。在2023年世界盃賽事期間，克拉克森就曾代表菲律賓出戰，率領球隊打出1勝4敗的戰績，個人場均繳出26分、4.6籃板和5.2助攻的成績單。

在今日馬刺戰勝雷霆賽後，哈波談及此事稱：「我認為我的重心應該放在接下來的比賽和系列賽上。很顯然，能夠代表我的祖國菲律賓出戰是一種榮幸。」

此外，他還表達對於即將參與總決賽的興奮之情，「我覺得這是一場精彩的對決。對我來說，我的夢想一直是在麥迪遜廣場花園打NBA總決賽。而我第一年就實現了這個夢想。所以我不會掉以輕心。」哈波補充。

NBA總決賽G1，將在台灣時間6月4日周四上午8點半開打，前2戰賽事地點在馬刺主場。不論最後是哪支球隊拿下總冠軍，菲律賓人都將成為最終贏家，因為分別效力馬刺和尼克的哈波與克拉克森，皆擁有菲律賓血統，這代表無論如何，今年的NBA冠軍戒指，都會有菲律賓的色彩存在。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 哈波 Jordan Clarkson

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