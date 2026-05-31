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NBA／柯內特第四節賞關鍵火鍋 隊友驚呼：「是詹姆斯嗎？」

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
馬刺隊柯內特(7號)雷霆隊一記關鍵火鍋。 美聯社
馬刺隊柯內特(7號)雷霆隊一記關鍵火鍋。 美聯社

馬刺隊在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍下，今天西區冠軍賽以111：103淘汰衛冕軍雷霆隊，替補中鋒柯內特（Luke Kornet）第四節的關鍵火鍋成為「黑衫軍」功臣之一，重要阻攻還被隊友拿來和「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）2016年的「追魂鍋」相提並論，讓柯內特風光一回。

雷霆第四節發動反擊，哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）完成「3分打」還造成馬刺當家球星溫班亞瑪第5犯，不過頂上「斑馬」位置的柯內特6分48秒擋住哈爾特斯坦快攻，粉碎雷霆將差距縮小到4分的良機，也讓氣勢完全倒向馬刺。

柯內特這記關鍵火鍋後，雷霆再也沒能縮小分差到6分內，加上溫班亞瑪回歸，最終黑衫軍搶下第7戰勝利，繼2014年後重返總冠軍賽。

馬刺全場只出現2記火鍋，柯內特和溫班亞瑪各貢獻1記，柯內特的阻攻更被視為「天王山之戰」的關鍵一擊，柯內特透露板凳席上還有隊友大叫喊說：「這是誰？詹姆斯嗎？讓我們繼續看下去，看看誰的火鍋在歷史上更有份量。」

2016年總冠軍賽第7戰，當時效力騎士隊的詹姆斯平手時刻以火鍋阻止勇士伊古達拉（Andre Iguodala）進球，成為該場比賽的轉捩點；柯內特今天的阻攻也出現在關鍵時刻，他表示先前球沒接好，「所以必須彌補一下。」

30歲的柯內特身高216公分，2017年選秀會落選的他過去效力尼克、公牛、塞爾蒂克、騎士和公鹿隊，馬刺已是第6隊；去年夏天他和馬刺簽下4年4100萬美元合約，在黑衫軍第一個賽季的例行賽場均成績6.5分、6.1籃板，68場出賽中有25場先發，是頂替溫班亞瑪的重要成員。

2026世足賽倒數

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