NBA／我需要打給他聊聊！溫班亞瑪率馬刺重返決賽 動情談波波教練

馬刺在今日西區冠軍賽「搶七大戰」淘汰衛冕軍雷霆後，距離總冠軍只差最後4勝。對於這場重大勝利，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也在賽後聊到前馬刺傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）。

當被問到，這場勝利對波波維奇代表什麼意義時，溫班亞瑪沉默了一下，坦言自己根本無法回答。

「我沒辦法回答這個問題，因為我不知道這對他代表什麼。」溫班亞瑪表示。

「他是史上最有經驗的教練之一，經歷過太多事情了。不只是籃球，現在身為『老大（El Jefe）』的他，還承受著很多我們根本無法想像的事情。」

溫班亞瑪接著動情表示，「所以我需要打給他，我需要見他、跟他聊聊，因為我現在根本沒辦法理解他心裡的感受。」

「我不知道他願不願意被訪問，但依他的個性，我猜他不會。見到他時，我會記得他說的話，或者偷偷錄音，我會盡快去找他。」溫班亞瑪補充道。

此役溫班亞馬攻下22分、7籃板、2助攻、1火鍋與1抄截，投籃15投7中，三分球5投3中，帶領馬刺以111：103擊敗雷霆，正式睽違12年重返NBA總冠軍賽。

值得一提的是，波波維奇執掌馬刺的第一座總冠軍正是在1998-99年賽季拿下，對手正好就是尼克。