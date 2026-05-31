NBA／溫班亞瑪史上第2年輕領軍闖總冠軍賽 超越詹皇僅次魔術強森

馬刺本季在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍之下重返總冠軍賽，這位年僅22歲的「法國獨角獸」不只帶領球隊完成驚奇季後賽之旅，也正式寫進聯盟歷史。

根據統計，溫班亞瑪成為史上第2年輕率隊闖進總冠軍賽的當家少主，年齡僅22歲又146天，僅次於1980年魔術強森（Magic Johnson）的20歲又264天。

NBA史上最年輕率隊打進總冠軍賽的球員，仍是湖人傳奇魔術強森。當年儘管球隊老大仍是傳奇中鋒「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），但還是菜鳥的魔術強森初生之犢不畏虎，已經展現引領全隊的領袖氣質，更在總冠軍賽第6戰打出不可思議的數據帶隊封王，成為史上最年輕FMVP，至今依舊無人能及。

如今溫班亞瑪以22歲又146天排在史上第2，超越2007年帶領騎士闖進總冠軍賽的詹姆斯（LeBron James），當時詹姆斯年齡為22歲又169天。排名第4的是1995年的歐尼爾（Shaquille O'Neal），他當時以23歲又94天之齡率奧蘭多魔術打進總冠軍賽；排名第5則是1999年的鄧肯（Tim Duncan），他在23歲又61天時帶領馬刺闖進總冠軍賽，一舉擊退尼克奪冠，開啟馬刺盛世。

對溫班亞瑪而言，這項紀錄格外具有象徵意義。身高7呎4吋的他，生涯第3個球季、首次季後賽之旅就帶領馬刺站上最高舞台，展現出遠超年齡的成熟度與統治力。

西區冠軍戰7場下來，溫班亞瑪場均拿下27.3分10.9籃板3.1助攻2.7阻攻1.4抄截，投籃命中率48.1%，罰球命中率89.5%，每場投進2.3顆三分球，三分命中率達到40.0%，如此六邊型面面俱到的可怕全能數據，直接顯現溫班亞瑪的驚人之處。

從例行賽到季後賽，溫班亞瑪不只在得分、籃板與阻攻上提供穩定輸出，更以防守覆蓋範圍和進攻多樣性改變馬刺整體戰術面貌。

本季溫班亞瑪還在個人獎項方面大豐收，成為最年輕年度最佳防守球員、最年輕同時入選年度第一隊和防守第一隊、以及最年輕分區決賽MVP，也入圍了年度MVP競爭群。

馬刺這次重返總冠軍賽，也讓外界再度看見球隊新世代核心的成形。過去馬刺曾由雙塔和後來的GDP三巨頭撐起長達20年霸權，如今溫班亞瑪則被視為下一個足以改變球隊命運的超級長人。他不只繼承馬刺長人傳統，更用現代籃球少見的攻守全能打法，將球隊快速推回爭冠行列。

更值得注意的是，溫班亞瑪並非孤軍奮戰。馬刺本季季後賽還有卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）等年輕球員打出關鍵表現，兩人都不到22歲，即便是另一位主力戰將福克斯（De'Aaron Fox）也才27歲，在競爭總冠軍的同時，眼前這支馬刺可謂未來一片光明。

從魔術強森、歐尼爾、鄧肯到詹姆斯，能在如此年輕階段就帶隊闖進總冠軍賽的球員，幾乎都在日後成為聯盟歷史級巨星。如今溫班亞瑪加入這份名單，甚至排在史上第2年輕的位置，也代表他的職業生涯已經提前站上偉大球員的軌道。

馬刺距離總冠軍仍有不少硬仗和難關要面對，但溫班亞瑪已用首次季後賽之旅證明，他不只是聯盟未來門面，更可能已經提前成為改寫整個籃球格局的關鍵人物。