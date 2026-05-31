NBA／無緣衛冕仍展風度讚賞馬刺 亞歷山大談雷霆補強：交給最偉大總管處理

雷霆的衛冕之路在西區冠軍賽第7戰畫下句點，面對年輕馬刺的強勢挑戰，兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）雖然無緣帶隊重返總冠軍賽，但賽後仍大方給予對手高度肯定。

雷霆在系列賽3比2聽牌優勢下連輸兩場遭到淘汰，宣告衛冕失敗。賽後談到這支年輕馬刺，亞歷山大並未找藉口，而是直接稱讚對手具備成為強隊的完整條件。

亞歷山大表示：「他們年輕、有天賦、執教得很好，也用正確方式打球，看起來彼此也很相處融洽。他們具備那種組成條件。若沒有這種條件，你是不可能擊敗我們。」

本季包含例行賽與季後賽在內，馬刺對雷霆12次交手贏下8場，在隊形方面，馬刺的球員組成和打法風格可說是帶給雷霆莫大攻防壓力。特別是在損失威廉斯（Jalen Williams）和米契爾（Ajay Mitchell）兩位持球好手的情況下，人手深度也成了難題。

在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍下，馬刺本季強勢崛起，搭配卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）、福克斯（De'Aaron Fox）等後場戰力，一路贏得62勝，更勇闖總冠軍賽。對雷霆而言，這輪系列賽也可能成為未來多年西區新世代全面對決的開端。

當被問到雷霆接下來休賽季該如何應對這個正在成形的馬刺對手時，亞歷山大的回答相當直接。他表示自己不會干涉球隊高層的操作，會把決策權完全交給總管普雷斯帝（Sam Presti）。

「我不會給任何意見。我會讓史上最偉大的總管普雷斯蒂做好他的工作。」亞歷山大說。

雷霆今年休賽季確實要面臨多項關鍵決策。球隊握有哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）與多特（Lu Dort）的球隊選項，同時威廉斯（Jalen Williams）與霍姆葛倫（Chet Holmgren）的高額延長合約也即將開始生效，這將讓雷霆未來薪資結構變得更加複雜。另一方面，雷霆手上還有兩枚今年首輪選秀權，陣中依然有眾多年輕好手。

過去幾年，雷霆靠著年輕核心、深度陣容與大量選秀資產迅速建立爭冠班底，並在上季成功奪冠。本季雖然開局氣勢驚人，也一度被視為最有機會完成連霸的球隊，但最終仍在西區冠軍賽敗給馬刺。

對亞歷山大而言，這次失利無疑是痛苦經驗，但他賽後對馬刺的評價，也顯示雷霆清楚意識到，西區未來的競爭格局已經出現新對手。

接下來如何維持陣容深度、處理薪資壓力並針對馬刺這樣的強敵做出調整，將是普雷斯蒂與雷霆制服組今年夏天最重要的任務。