快訊

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

海鮮自助餐最怕不是不新鮮！醫提醒看到這情況最好立刻離開

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／我們還沒結束！溫班亞瑪賽後霸氣喊話：再拿4勝

聯合新聞網／ 綜合報導
馬刺在西區冠軍賽「生死戰」擊敗雷霆。溫班亞瑪霸氣喊話，「我們還沒結束。」 路透社
馬刺在西區冠軍賽「生死戰」擊敗雷霆。溫班亞瑪霸氣喊話，「我們還沒結束。」 路透社

馬刺今日在西區冠軍賽「生死戰」以111：103擊敗衛冕軍雷霆，正式挺進2026 NBA總冠軍賽。賽後，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）激動落淚，更憑藉攻守兩端的優異表現奪下西冠MVP，他也霸氣喊話，「我們還沒結束。」

「這種感覺，我真的無法形容，實在太強烈了。我們還想再拿4勝。」溫班亞馬賽後激動表示。

事實上，這也是馬刺自2014年後，睽違12年再度重返總冠軍賽舞台。

馬刺今日共7人得分上雙，包括溫班亞馬攻下22分、夏帕尼（Julian Champagnie）轟進6顆三分球、狂砍20分，卡瑟爾（Stephon Castle，16分）、福克斯（De'Aaron Fox，15分）、哈波（Dylan Harper，12分），「年度第六人」強森（Keldon Johnson）與瓦塞爾（Devin Vassell）則各拿11分。

對此，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後也大讚球員，「這些球員整季都在做同樣的事情，而今天，他們在最大的舞台上再次做到了。」

「去年10月時，我們就知道這支球隊有機會變得非常出色。」強森坦言，球隊其實從季前就知道自己有機會成為強隊。」

強森進一步強調，「不，我修正一下。我們有機會成為偉大的球隊，冠軍級的那種偉大。」

接下來，馬刺將在總冠軍賽對決尼克，這是雙方自1999年決賽碰頭以來相隔27年再度交鋒，首戰將於台灣時間周四登場，而擁有主場優勢的馬刺，目前也被外界視為奪冠熱門。

2026世足賽倒數

NBA季後賽 馬刺 哈波 溫班亞瑪 福克斯

相關新聞

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪奪西冠MVP激動落淚

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊的「天王山之戰」高潮迭起，馬刺上半場最多取得14分領先，雷霆雖靠MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第二節攻下13分助隊一度反超，但馬刺靠7人得分兩位數團隊發揮下，仍以111：103扳倒衛冕軍，重返總冠軍賽，讓當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都激動落淚。

NBA／馬刺、尼克相隔27年再爭冠 連8年不同總冠軍創歷史紀錄

隨著衛冕軍雷霆今天在西區冠軍賽第7戰遭馬刺淘汰，NBA將連續第8年誕生全新總冠軍，寫下史上最長連續不同球隊奪冠的紀錄。

NBA／亞歷山大第二節爆發 雷霆G7克服14分落後緊追馬刺

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊今天西區冠軍賽第7戰上演「天王山之戰」，馬刺上半場最多取得14分領先，但雷霆第二節在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節攻下13分帶動一度超前，馬刺節末回敬7：0攻勢，才帶著56：53領先進入下半場。

NBA／我們還沒結束！溫班亞瑪賽後霸氣喊話：再拿4勝

馬刺今日在西區冠軍賽「生死戰」以111：103擊敗衛冕軍雷霆，正式挺進2026 NBA總冠軍賽。賽後，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）激動落淚，更憑藉攻守兩端的優異表現奪下西冠MVP，他也霸氣喊話，「我們還沒結束。」

NBA／雷霆被馬刺逼到搶七懸崖 亞歷山大：生涯最重要一場比賽

尋求連霸的雷霆在西區冠軍賽遭受馬刺強力挑戰，直接被逼進搶七生死決戰。兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第6戰賽後雖然在休息室氣氛中仍保持輕鬆，甚至坐在自己的置物櫃前向多名隊友形容賽後麵食有多「讚」，但他也很清楚，雷霆現在正站在火線上。

NBA／馬刺強悍防線逼迫SGA罕見失準 效率暴跌被拿來對比哈登

馬刺在西區冠軍賽成功找到限制雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的方法，這是本季其他球隊幾乎做不到的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。