NBA／我們還沒結束！溫班亞瑪賽後霸氣喊話：再拿4勝

馬刺今日在西區冠軍賽「生死戰」以111：103擊敗衛冕軍雷霆，正式挺進2026 NBA總冠軍賽。賽後，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）激動落淚，更憑藉攻守兩端的優異表現奪下西冠MVP，他也霸氣喊話，「我們還沒結束。」

「這種感覺，我真的無法形容，實在太強烈了。我們還想再拿4勝。」溫班亞馬賽後激動表示。

事實上，這也是馬刺自2014年後，睽違12年再度重返總冠軍賽舞台。

馬刺今日共7人得分上雙，包括溫班亞馬攻下22分、夏帕尼（Julian Champagnie）轟進6顆三分球、狂砍20分，卡瑟爾（Stephon Castle，16分）、福克斯（De'Aaron Fox，15分）、哈波（Dylan Harper，12分），「年度第六人」強森（Keldon Johnson）與瓦塞爾（Devin Vassell）則各拿11分。

對此，馬刺總教練強森（Mitch Johnson）賽後也大讚球員，「這些球員整季都在做同樣的事情，而今天，他們在最大的舞台上再次做到了。」

「去年10月時，我們就知道這支球隊有機會變得非常出色。」強森坦言，球隊其實從季前就知道自己有機會成為強隊。」

強森進一步強調，「不，我修正一下。我們有機會成為偉大的球隊，冠軍級的那種偉大。」

接下來，馬刺將在總冠軍賽對決尼克，這是雙方自1999年決賽碰頭以來相隔27年再度交鋒，首戰將於台灣時間周四登場，而擁有主場優勢的馬刺，目前也被外界視為奪冠熱門。