NBA／SGA含哨自吹犯規？格林怒轟酸民「假摔論」：你以為NBA很簡單嗎

勇士悍將格林（Draymond Green）近日在個人節目中，力挺近年深陷「假摔」、「買犯」爭議的雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），甚至怒批外界對這位「MVP二連霸」的不公平質疑，直言這種言論根本是在羞辱NBA。

格林一開頭就直接替亞歷山大抱不平，「Shai，我想說的是，你已經來到另一個偉大層級了，恭喜你。現在甚至連體育媒體都開始討論『他們不喜歡你的偉大』，你知道那代表什麼嗎？這真的很誇張。」

「難道現在大家要假裝，Shai是自己嘴巴叼著哨子在場上跑來跑去，然後自己吹自己犯規嗎？」格林接著嘲諷外界對SGA「買犯」的批評。

格林進一步開火，「還是大家乾脆直接說，NBA根本沒有任何比賽公正性，只是故意一直幫Shai吹犯規？NBA現在是完全沒公信力了嗎？」

「因為現在的體育媒體爛透了。根本沒有人在真正聊籃球，也沒多少人真正懂籃球了，因為現在一切都太快，大家只想抓最簡單的話題炒作。」格林表示。

除了力挺亞歷山大，格林也稱讚馬刺卡瑟爾（Stephon Castle）的防守，「為什麼沒有人討論卡瑟爾的頂級防守？他正在對NBA二連霸MVP打出精英級防守，卻沒人在講。」

雖然亞歷山大已經是聯盟公認最頂尖球星之一，但他近年仍因大量製造犯規與罰球，成為聯盟最具爭議球星之一。

尤其本季西區冠軍賽對馬刺系列賽，更徹底引爆球迷不滿。根據統計，亞歷山大系列賽罰球命中數（61球）與投籃命中數（56球）還多。

不僅如此，本季季後賽至今，亞歷山大累積罰進131球，幾乎與132顆投籃命中持平。第4戰更獲得12罰，第6戰則高達17罰，今日第7戰則是11罰。

不過在雷霆第6戰以91：118慘敗給馬刺時，亞歷山大全場僅獲得3次罰球，最終只拿下15分，也再次讓外界討論「罰球是否影響他的表現」。

「這系列賽真的很有趣，大家討論的永遠是『溫班亞瑪（Victor Wembanyama）被過度吹捧』、『Shai假摔太多』、『裁判一直幫Shai吹犯規』、『Shai怎麼又倒地』。但根本沒有人真正欣賞場上的高水準比賽。」

此外，格林也特別點出，外界一直抱怨亞歷山大罰球太多，但實際上在第6戰前，亞歷山大整個系列賽只比文班亞馬多罰5球，「但這理論根本站不住腳，因為另一邊的溫班亞瑪，其實罰球也沒差多少。」

除此之外，格林顯然完全無法接受外界因此否定亞歷山大，「我真的很困惑，為什麼大家現在講得好像Shai根本不夠強一樣。」

「這傢伙可是NBA二連霸MVP，而且還是毫無懸念的那種。結果現在大家居然想把他的成功，全部簡化成『假摔』、『騙犯規』？」

格林繼續說道，「你們真的覺得NBA這麼容易嗎？我們真的要假裝這傢伙不能用任何方式得分嗎？只靠假摔、上罰球線，就能變成全世界最強籃球聯盟的二連霸MVP？」

「這真的很可悲，甚至讓我覺得噁心。」格林直言。

格林接著大讚亞歷山大與溫班亞瑪的表現，「Shai帶來的是最頂級的籃球，而溫班亞瑪則像柯瑞（Stephen Curry）一樣，隨時都可能打出你從沒看過的瘋狂Play。」

「結果大家完全不討論這些，只會一直抓著哨音跟假摔不放。」格林怒轟。

身為長年陪伴柯瑞奪冠的核心成員，格林也以自身經驗替亞歷山大背書，「我很欣賞Shai投入的努力。雖然我沒每天看他訓練，但我知道要完成這種成就需要什麼。」

「因為我看過Steph過去14年付出的努力。我知道，要當衛冕冠軍、還能再拿一次MVP，需要付出多少代價。我真的受夠這種說法了。」格林怒斥道。

格林最後喊話，「為什麼我們不能單純欣賞這些球員的偉大？他們正在打出最高等級的籃球，而我很享受觀看這一切。」