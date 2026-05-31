快訊

中職／連兩天4萬人！悍將3連戰破10萬人成聯盟紀錄 超越林智勝引退賽

7-11自動門貼數字藏玄機 內行曝主要用途：可幫警方破案

海鮮自助餐最怕不是不新鮮！醫提醒看到這情況最好立刻離開

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／馬刺、尼克相隔27年再爭冠 連8年不同總冠軍創歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
馬刺和尼克將自1999年總冠軍賽後再次對決。圖截自官方X
馬刺和尼克將自1999年總冠軍賽後再次對決。圖截自官方X

隨著衛冕軍雷霆今天在西區冠軍賽第7戰遭馬刺淘汰，NBA將連續第8年誕生全新總冠軍，寫下史上最長連續不同球隊奪冠的紀錄。

馬刺此役靠溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下全隊最高22分、7籃板，成功在客場扳倒雷霆，將在NBA總冠軍賽對上紐約尼克。這也是1999年總冠軍賽對戰組合的重演，當年馬刺靠著羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）組成的雙塔奪冠，如今則由另一名天賦驚人的狀元長人溫班亞瑪領軍，再度站上最高舞台。

年僅22歲、身高7呎4吋的溫班亞瑪，本季只是生涯第3個NBA球季，也是首次季後賽之旅，卻已經帶領馬刺闖進總冠軍賽。今天這場第7戰僅是他生涯第18場季後賽，但他和年輕馬刺已在轉眼間推翻原本被視為可能長年統治西區的雷霆。

這是馬刺自2014年登頂之後再度闖進總冠軍賽，尼克則是自1999年後首度站上總冠軍賽舞台。總冠軍賽第1戰將於台灣時間6月4日在聖安東尼奧登場，第2戰於6月6日續戰，第3、4戰則將移師紐約，分別在6月9日與11日進行。若有第5戰則是6月14日，至於第6戰和第7戰分別於17日和20日進行。

有趣的是，兩隊總教練都只是執教球隊的第一個完整賽季。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）原本是球隊助教，上季因波波維奇（Gregg Popovich）健康因素暫時接掌兵符，之後正式扶正。尼克則在一年前聘請布朗（Mike Brown）執教，他過去曾帶領騎士闖進總冠軍賽，也曾以勇士助教身分拿下總冠軍。

馬刺接下來將面對狀態火燙的尼克。尼克目前季後賽已經豪取11連勝，這是NBA單一季後賽史上第5長連勝紀錄，期間平均勝分高達23.8分。不過馬刺也有足夠信心迎接挑戰，畢竟他們剛剛才淘汰了開季一度24勝1敗、前兩輪季後賽都橫掃對手的衛冕軍雷霆。

馬刺本季季後賽從首輪擊敗拓荒者開始，第二輪又花6戰淘汰灰狼。西區冠軍賽他們先拿下首戰，第4戰將系列賽追成2比2平手，第5戰落敗後一度站在淘汰邊緣，最終卻連勝第6、第7戰，扳倒被許多人看好能完成連霸的雷霆。

雷霆在2024-25賽季奪冠後，本季開局延續王者氣勢，一度打出24勝1敗的驚人戰績。亞歷山大也連續第2年獲選年度MVP，帶領雷霆前兩輪分別橫掃太陽與湖人。不過面對年輕馬刺，這支衛冕軍在缺少威廉斯（Jalen Williams）與米契爾（Ajay Mitchell）的情況下戰力大受影響，最終還是未能跨過最後一道關卡。

隨著雷霆出局，NBA確定從2019年的暴龍開始，將連續第8年出現不同總冠軍隊伍，前面依序為湖人、公鹿、勇士、金塊、塞爾蒂克、雷霆。接下來，將由溫班亞瑪領軍的馬刺，對上冠軍荒長達53年的尼克，爭奪新一任王者之位。

2026世足賽倒數

NBA季後賽

相關新聞

NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪奪西冠MVP激動落淚

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊的「天王山之戰」高潮迭起，馬刺上半場最多取得14分領先，雷霆雖靠MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第二節攻下13分助隊一度反超，但馬刺靠7人得分兩位數團隊發揮下，仍以111：103扳倒衛冕軍，重返總冠軍賽，讓當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都激動落淚。

NBA／馬刺、尼克相隔27年再爭冠 連8年不同總冠軍創歷史紀錄

隨著衛冕軍雷霆今天在西區冠軍賽第7戰遭馬刺淘汰，NBA將連續第8年誕生全新總冠軍，寫下史上最長連續不同球隊奪冠的紀錄。

NBA／亞歷山大第二節爆發 雷霆G7克服14分落後緊追馬刺

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊今天西區冠軍賽第7戰上演「天王山之戰」，馬刺上半場最多取得14分領先，但雷霆第二節在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節攻下13分帶動一度超前，馬刺節末回敬7：0攻勢，才帶著56：53領先進入下半場。

NBA／我們還沒結束！溫班亞瑪賽後霸氣喊話：再拿4勝

馬刺今日在西區冠軍賽「生死戰」以111：103擊敗衛冕軍雷霆，正式挺進2026 NBA總冠軍賽。賽後，當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）激動落淚，更憑藉攻守兩端的優異表現奪下西冠MVP，他也霸氣喊話，「我們還沒結束。」

NBA／雷霆被馬刺逼到搶七懸崖 亞歷山大：生涯最重要一場比賽

尋求連霸的雷霆在西區冠軍賽遭受馬刺強力挑戰，直接被逼進搶七生死決戰。兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第6戰賽後雖然在休息室氣氛中仍保持輕鬆，甚至坐在自己的置物櫃前向多名隊友形容賽後麵食有多「讚」，但他也很清楚，雷霆現在正站在火線上。

NBA／馬刺強悍防線逼迫SGA罕見失準 效率暴跌被拿來對比哈登

馬刺在西區冠軍賽成功找到限制雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的方法，這是本季其他球隊幾乎做不到的事情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。