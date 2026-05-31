NBA／馬刺、尼克相隔27年再爭冠 連8年不同總冠軍創歷史紀錄

隨著衛冕軍雷霆今天在西區冠軍賽第7戰遭馬刺淘汰，NBA將連續第8年誕生全新總冠軍，寫下史上最長連續不同球隊奪冠的紀錄。

馬刺此役靠溫班亞瑪（Victor Wembanyama）攻下全隊最高22分、7籃板，成功在客場扳倒雷霆，將在NBA總冠軍賽對上紐約尼克。這也是1999年總冠軍賽對戰組合的重演，當年馬刺靠著羅賓森（David Robinson）與鄧肯（Tim Duncan）組成的雙塔奪冠，如今則由另一名天賦驚人的狀元長人溫班亞瑪領軍，再度站上最高舞台。

年僅22歲、身高7呎4吋的溫班亞瑪，本季只是生涯第3個NBA球季，也是首次季後賽之旅，卻已經帶領馬刺闖進總冠軍賽。今天這場第7戰僅是他生涯第18場季後賽，但他和年輕馬刺已在轉眼間推翻原本被視為可能長年統治西區的雷霆。

這是馬刺自2014年登頂之後再度闖進總冠軍賽，尼克則是自1999年後首度站上總冠軍賽舞台。總冠軍賽第1戰將於台灣時間6月4日在聖安東尼奧登場，第2戰於6月6日續戰，第3、4戰則將移師紐約，分別在6月9日與11日進行。若有第5戰則是6月14日，至於第6戰和第7戰分別於17日和20日進行。

有趣的是，兩隊總教練都只是執教球隊的第一個完整賽季。馬刺總教練強森（Mitch Johnson）原本是球隊助教，上季因波波維奇（Gregg Popovich）健康因素暫時接掌兵符，之後正式扶正。尼克則在一年前聘請布朗（Mike Brown）執教，他過去曾帶領騎士闖進總冠軍賽，也曾以勇士助教身分拿下總冠軍。

馬刺接下來將面對狀態火燙的尼克。尼克目前季後賽已經豪取11連勝，這是NBA單一季後賽史上第5長連勝紀錄，期間平均勝分高達23.8分。不過馬刺也有足夠信心迎接挑戰，畢竟他們剛剛才淘汰了開季一度24勝1敗、前兩輪季後賽都橫掃對手的衛冕軍雷霆。

馬刺本季季後賽從首輪擊敗拓荒者開始，第二輪又花6戰淘汰灰狼。西區冠軍賽他們先拿下首戰，第4戰將系列賽追成2比2平手，第5戰落敗後一度站在淘汰邊緣，最終卻連勝第6、第7戰，扳倒被許多人看好能完成連霸的雷霆。

雷霆在2024-25賽季奪冠後，本季開局延續王者氣勢，一度打出24勝1敗的驚人戰績。亞歷山大也連續第2年獲選年度MVP，帶領雷霆前兩輪分別橫掃太陽與湖人。不過面對年輕馬刺，這支衛冕軍在缺少威廉斯（Jalen Williams）與米契爾（Ajay Mitchell）的情況下戰力大受影響，最終還是未能跨過最後一道關卡。

隨著雷霆出局，NBA確定從2019年的暴龍開始，將連續第8年出現不同總冠軍隊伍，前面依序為湖人、公鹿、勇士、金塊、塞爾蒂克、雷霆。接下來，將由溫班亞瑪領軍的馬刺，對上冠軍荒長達53年的尼克，爭奪新一任王者之位。