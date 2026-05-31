NBA／馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪奪西冠MVP激動落淚

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊的「天王山之戰」高潮迭起，馬刺上半場最多取得14分領先，雷霆雖靠MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）第二節攻下13分助隊一度反超，但馬刺靠7人得分兩位數團隊發揮下，仍以111：103扳倒衛冕軍，重返總冠軍賽，讓當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）都激動落淚。溫班亞瑪更憑藉攻守兩端的優異表現，奪下西冠MVP。

馬刺開賽在溫班亞瑪、福克斯（De'Aaron Fox）、夏帕尼（Julian Champagnie）和卡瑟爾（Stephon Castle）接連發揮下，最多取得27：13領先，不過雷霆有替補小將麥肯（Jared McCain）麥肯挺身而出，他單節投進2記三分彈，助衛冕軍首節打完將差距縮小到25：32。

雷霆第二節馬刺持續保持優勢，布萊恩（Carter Bryant）切入、柯內特（Luke Kornet）兩罰得手下仍握有44：33。亞歷山大雖出現罕見的2罰落空，但今天第一顆三分球也破網，接續個人連續得分助隊縮小差距，多特（Luguentz Dort）和威廉斯（Jaylin Williams）接續進球讓雷霆51：49反超，全場首度領先。

馬刺靠福克斯飆進外線、強森（Keldon Johnson）補灌得手要回領先，溫班亞瑪最後4.6秒再打進，讓「黑衫軍」帶著56：53領先進入下半場。

夏帕尼第三節又飆外線又罰球，溫班亞瑪也飆進三分彈，助「黑衫軍」領先回到76：65，不過雷霆在卡盧索（Alex Caruso）和亞歷山大接連9罰俱中下，三節打完仍以77：80緊咬比分。

今年奪下「年度第六人」的馬刺強森（Keldon Johnson）第四節連進2記三分彈，福克斯和溫班亞瑪也加入外線開火行列，強森再快攻得手，馬刺開節4分鐘打出17：9攻勢，再將比分拉開到97：86。

雷霆暫停後哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）馬上進球止血，且造成溫班亞瑪第5犯，亞歷山大也進球讓雷霆追到6分差，不過馬刺替補中鋒柯內特火鍋擋住哈爾特斯坦快攻，帶動馬刺氣勢，夏帕尼再飆外線，馬刺領先又回到11分，不過雷霆靠馬刺連番失誤反攻，華勒斯（Cason Wallace）進球讓雷霆再追到101：107。

卡瑟爾補籃得手讓馬刺回到8分領先，雷霆接連進攻未果下瓦賽爾（Devin Vassell）再灌進保險分，最終馬刺就以111：103扳倒衛冕軍，繼2014年後重返總冠軍賽。

馬刺共7人得分兩位數，前三節僅進1球拿3分的強森，第四節貢獻8分，溫班亞瑪22分，夏帕尼三分球10投6中攻下20分，卡瑟爾16分，福克斯15分。

亞歷山大35分是全場最高，華勒斯17分，但主場失守無緣衛冕。