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NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

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NBA／巴恩斯成馬刺幸運符？球員生日打搶七大戰7勝0敗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
巴恩斯盼延續生日搶七必勝定律。 美聯社
巴恩斯盼延續生日搶七必勝定律。 美聯社

馬刺本季打出宛如魔法般的驚奇旅程，而這趟季後賽之路即將迎來最關鍵一戰。西區冠軍賽第7戰今日登場，馬刺要在客場挑戰衛冕軍雷霆，勝者將取得NBA總冠軍賽門票，敗者則正式結束賽季。

面對這場贏球晉級、輸球回家的終極對決，馬刺除了需要溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、福克斯（De'Aaron Fox）、卡瑟爾（Stephon Castle）等主力延續表現外，也可能需要一點來自老將巴恩斯（Harrison Barnes）的「生日幸運符」。

巴恩斯將在第7戰當天迎來34歲生日，而根據DraftKings Sports統計，NBA歷史上凡是在生日當天出戰季後賽第7戰的球員，至今保持完美不敗，合計戰績為7勝0敗。

換句話說，巴恩斯若能在生日當天幫助馬刺擊敗雷霆，不僅能延續這項神奇紀錄，也將隨隊闖進總冠軍賽。

史上曾在生日當天出戰第7戰並贏球的球員，包括喬治（Paul George）、巴恩斯本人、普里吉歐尼（Pablo Prigioni）、海斯蘭（Udonis Haslem）、賈奈特（Kevin Garnett）、哈斯汀斯（Scott Hastings）與哈札德（Walt Hazzard）。

最近一次發生在今年季後賽首輪，喬治在36歲生日當天率領費城76人於第7戰擊敗塞爾蒂克，成為最新加入「生日搶七不敗俱樂部」的成員。值得一提的是，巴恩斯過去也曾在2016年生日當天打過第7戰並收下勝利，如今他將有機會再次延續這項罕見紀錄。

不過就本輪系列賽實際表現來看，巴恩斯在西區冠軍賽角色並不算吃重。前6戰他平均僅出賽9.1分鐘，貢獻2.7分、1.2籃板，並未在輪替中扮演太多戲份。但對馬刺來說，這項生日第7戰不敗紀錄仍可視為一個心理上的好兆頭。

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