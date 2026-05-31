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NBA／亞歷山大第二節爆發 雷霆G7克服14分落後緊追馬刺

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞歷山大第二節帶動雷霆反撲。 路透社
亞歷山大第二節帶動雷霆反撲。 路透社

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊今天西區冠軍賽第7戰上演「天王山之戰」，馬刺上半場最多取得14分領先，但雷霆第二節在年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）單節攻下13分帶動一度超前，馬刺節末回敬7：0攻勢，才帶著56：53領先進入下半場。

馬刺開賽在當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）率先跳投得手下打出4：0的開賽攻勢，福克斯（De'Aaron Fox）、夏帕尼（Julian Champagnie）接連飆進外線後卡瑟爾（Stephon Castle）再補灌得手，讓馬刺領先擴大到18：8，也讓雷霆6分32秒就喊出暫停。恢復比賽後雷霆華勒斯（Cason Wallace）馬上飆進外線，但馬刺瓦賽爾（Devin Vassell）立刻回敬三分彈，卡瑟爾「3分打」後夏帕尼底角外線也破網，馬刺領先擴大到27：13。

雷霆在麥肯（Jared McCain）連拿5分下縮小差距，當家球星亞歷山大2罰也得手，雷霆回敬一波7：0攻勢，麥肯讀秒階段再飆進第2記三分彈，讓雷霆首節打完追到25：32。

雷霆首節就出現6失誤，不過第二節哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）拋投得球、麥肯進球，讓雷霆追到31：35；馬刺靠福克斯籃下打進，溫班亞瑪飆進外線，領先回到40：31。

馬刺在布萊恩（Carter Bryant）切入、柯內特（Luke Kornet）兩罰得手下，領先回到44：33。亞歷山大雖出現罕見的2罰落空，但今天第一顆三分球也破網，讓雷霆持續以36：44咬住比數；亞歷山大接續再有飛身暴扣演出，個人連拿7分讓雷霆追到4分差。

亞歷山大上演個人秀，跳投得手後單節得分已到11分，讓雷霆追到44：46；亞歷山大再進球後多特（Luguentz Dort）再飆進外線，讓雷霆49：49扳平；威廉斯（Jaylin Williams）接續進球讓雷霆51：49反超，全場首度領先，

馬刺靠福克斯飆進外線、強森（Keldon Johnson）補灌得手要回領先，溫班亞瑪最後4.6秒再打進，讓「黑衫軍」帶著56：53領先進入下半場。

亞歷山大第二節獨拿13分，兩節打完拿19分是全場最高，麥肯板凳貢獻10分，全隊抓下9記進攻籃板、總籃板26：14領先，成咬住比分關鍵。馬刺半場打完以卡瑟爾12分最多，福克斯和溫班亞瑪各10分。

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馬刺 亞歷山大 雷霆 NBA季後賽

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