NBA／雷霆教練預告 威廉斯有望總冠軍賽回歸

衛冕軍雷霆隊和馬刺隊今天上演驟死第七戰，雷霆主將之一的威廉斯（Jalen Williams）確定缺席，不過總教練戴格諾（Mark Daigneault）預告，威廉斯有機會在總冠軍賽回歸。

左大腿拉傷的威廉斯，第六戰復出上場10分鐘，但球隊吞下慘敗，讓戰線延長到決戰第七戰；本季威廉斯因傷表現掙扎，例行賽除因右手腕手術缺席比賽，還遭遇過右腿拉傷狀況，季後賽才打兩場又傷了左大腿，讓他缺陣6場，直到西區冠軍賽首戰才上場。

這也是威廉斯連兩季季後賽出現傷勢，不過去年他帶著手腕傷勢撐完季後賽，助隊奪下總冠軍。

雷霆今天回到主場迎戰馬刺，戴格諾今天賽前表示，威廉斯的感覺和之前差不多，就目前復健進度來說狀況相當不錯，賽季能否再上陣端看今天比賽結果，「如果我們幸運晉級，他會持續復健，我們也會持續相同的恢復流程。」

西區總冠軍賽激戰到第七戰，東區則是早早結束，拉出季後賽11連勝的尼克隊將等待最終對手出爐。