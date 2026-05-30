NBA／湖人慘遭雷霆「剃光頭」 里夫斯新造型「剃平頭」

湖人在季後賽第二輪慘遭雷霆橫掃淘汰後，球員們已經有約兩周時間調整心情、進入休賽季節奏。後衛里夫斯（Austin Reaves）看起來似乎也正在享受難得休息時光，而他近日更以全新造型亮相，引發球迷討論。

從曝光的照片來看，里夫斯剪去過去較為熟悉的髮型，改以俐落平頭現身。這並不是他平常最常見的造型，因此也讓外界好奇，他只是短暫嘗試新髮型，還是接下來會固定以這個樣貌示人。

不過相較於髮型變化，湖人球迷更關心的，恐怕是里夫斯下季是否仍會穿著紫金戰袍。里夫斯今年休賽季將成為自由球員，目前各方跡象都顯示，湖人有意把他留下，但最終能否續約，關鍵仍取決於球團願意開出多大合約。

如果湖人的報價無法讓里夫斯滿意，市場上預期仍會有其他球隊願意出手。根據記者邦坦普斯（Tim Bontemps）報導，布魯克林籃網是今年夏天值得關注的潛在競爭者之一。

「今年夏天值得觀察的一個潛在出價球隊是籃網。消息人士透露，他們進入休賽季時，將擁有足夠薪資空間，可以容納一名接近頂薪等級的球員。」邦坦普斯指出。

里夫斯今夏將成為自由球員。圖截自IG 法新社

今年休賽季確實會有多支球隊具備薪資空間追求里夫斯，不過其中不少球隊本季戰績都位居聯盟後段。對里夫斯而言，如果他在意的是爭勝機會，回到湖人或許仍是最合理選項。

湖人本季雖然最終止步第二輪，但在陣容健康時仍展現一定競爭力。如果球隊能留下里夫斯，並繼續以唐西奇（Luka Doncic）、詹姆斯（LeBron James）與里夫斯組成進攻核心，未必不是一個值得再嘗試的方向。

里夫斯過去幾季已從落選球員成長為湖人重要後場戰力，他的持球、外線、切入與關鍵時刻判斷，都讓他成為球隊不可輕易放手的拼圖。隨著休賽季展開，湖人除了必須處理里夫斯續約問題，也需要思考如何進一步補強陣容，讓球隊能在唐西奇與詹姆斯身邊打造更具競爭力的班底。