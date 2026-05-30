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NBA／馬刺新世代三劍客寫歷史 紀錄比肩2011年雷霆三少

聯合新聞網／ 綜合外電報導
22歲溫班亞瑪(中)、21歲卡瑟爾(右)與20歲哈波首次攜手打季後賽，已經成為聯盟潛力最無限的年輕三劍客組合。 法新社
22歲溫班亞瑪(中)、21歲卡瑟爾(右)與20歲哈波首次攜手打季後賽，已經成為聯盟潛力最無限的年輕三劍客組合。 法新社

馬刺本季季後賽一路披荊斬棘，更讓外界看見新世代三核心的成形。22歲溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、21歲卡瑟爾（Stephon Castle）與20歲哈波（Dylan Harper）在同一趟季後賽旅程中各自累積至少200分，成為NBA史上第2組達成這項紀錄的22歲以下三人組。

這項成就的歷史意義相當特殊，因為過去唯一做到的組合，是2011年雷霆「三少」杜蘭特（Kevin Durant）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）與哈登（James Harden）。

「雷霆三少」在2011年打到西區冠軍賽才敗給當年冠軍獨行俠；隔年他們捲土重來，直接衝到總冠軍賽，但敗給了熱火三巨頭。後續哈登透過交易轉戰火箭，三少尚未真正登頂就已經宣告拆夥。即使如此，3人後續生涯都各自拿下得分王和年度MVP，成長為聯盟巨星等級。

如今馬刺也複製類似軌跡，甚至讓外界開始將這支球隊與當年雷霆相比。溫班亞瑪無疑是球隊門面，他在攻守兩端展現超越年齡的統治力，不只得分、籃板與阻攻穩定輸出，更用防守存在感改變整個系列賽的空間感。對馬刺而言，「斑馬」已不只是未來，而是現在就能主導季後賽勝負的核心。

但這項紀錄真正值得關注之處，在於馬刺並非只靠溫班亞瑪一人撐場。卡瑟爾在季後賽中扮演重要後場角色，無論組織、切入、防守或關鍵時刻處理球，都展現超齡成熟度。他的身材條件與對抗性，也讓馬刺在面對高強度防守時多了一名可靠持球點。

哈波則成為板凳端最關鍵的爆發來源。他在季後賽多次替補上陣提供火力，展現不怕大場面的進攻侵略性。對一名新秀菜鳥來說，能在季後賽舞台穩定累積得分，代表他已經具備成為未來主力球星的巨大潛質。

更重要的是，這3人都還在成長初期。溫班亞瑪、卡瑟爾與哈波同時在高壓力的季後賽中寫下200分里程碑，顯示馬刺重建已經不只是單一超級天才的故事，而是一整組攻守兼備的年輕核心正在快速成形。

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