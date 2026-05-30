NBA／馬刺強悍防線逼迫SGA罕見失準 效率暴跌被拿來對比哈登

馬刺在西區冠軍賽成功找到限制雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的方法，這是本季其他球隊幾乎做不到的事情。

隨著雷霆在第6戰以91比118慘敗，系列賽被馬刺逼進第7戰，外界也開始用多項數據指出，這位兩屆年度MVP正在經歷近年季後賽少見的效率下滑。

亞歷山大第6戰表現低迷，全場18投僅6中，三分球5投0中，只得到15分、4助攻和1籃板。這場比賽不只是他本季季後賽最差表現之一，也延續了整個西區冠軍賽面對馬刺時的低效趨勢。

數據網站Data4Basket在社群平台X指出，亞歷山大本季平均每40分鐘可創造35.8分，真實命中率高達66.5%，原本是聯盟最穩定、最高效的得分手之一。不過馬刺卻讓他出現本季最罕見的得分與效率低潮。

根據該數據整理，亞歷山大本季面對馬刺時，曾出現每40分鐘僅創造21分、真實命中率39.0%的比賽；另外也有23分、真實命中率44.7%；24分、真實命中率49.0%；以及25分、真實命中率52.4%的低效表現。而這些比賽最後全都以雷霆輸球收場。

這些數字顯示，馬刺是本季最能穩定把亞歷山大推出原本頂級效率區間的球隊。馬刺透過身材高度、對抗強度與多功能防守輪轉，成功干擾這位聯盟最難防守的得分手之一。

另一項在網路上流傳的數據，則把亞歷山大的季後賽低潮與現任騎士後衛哈登（James Harden）過去MVP賽季的季後賽掙扎相比。根據這項數據資訊指出，亞歷山大例行賽真實命中率高達66.5%，但季後賽卻是下滑至58.4%，跌幅高達8.1個百分點。

過去類似紀錄是哈登在2017-18賽季寫下，當時他例行賽真實命中率為61.9%，季後賽降至54.8%，跌幅為7.1個百分點。再往前則是2022-23賽季的約柯奇（Nikola Jokic），從例行賽70.1%的真實命中率降至季後賽63.1%，跌幅為7.0個百分點。

亞歷山大的掙扎在面對馬刺時尤其明顯。西區冠軍賽前6戰，他平均可攻下24.3分、8.8助攻、2.7籃板與1.7抄截，但投籃命中率僅37.9%，三分命中率更只有26.1%。

這與他例行賽表現形成鮮明落差。亞歷山大本季例行賽平均繳出31.1分、6.6助攻、4.3籃板與1.4抄截，投籃命中率高達55.3%，三分命中率也有38.6%。從例行賽頂級效率到西決被壓低至不到4成命中率，馬刺防線確實讓這位連莊年度MVP陷入罕見困境。

《The Ringer》記者皮納（Michael Pina）也在第6戰期間指出，亞歷山大在本輪系列賽的有效命中率，已經以明顯差距創下他生涯系列賽最低水準。當時他寫道，亞歷山大此役已經18投6中，三分球5投0中，顯示這波低潮不只是單場失準，而是整個系列賽都受到壓制。

儘管如此，雷霆仍距離總冠軍賽只差1勝。雙方將於台灣周日回到奧克拉荷馬進行第7戰，勝方將晉級NBA總冠軍賽，與已經在東區出線的紐約尼克交手。

對雷霆而言，亞歷山大能否在最關鍵一戰找回例行賽MVP等級效率，將直接決定球隊能否延續衛冕之路；而對年輕有勁的馬刺來說，只要能持續利用單兵與團隊防守讓亞歷山大打得不舒服，他們就有機會完成淘汰衛冕軍的壯舉。