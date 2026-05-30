NBA／溫班亞瑪總得分超越賈霸、約柯奇 首闖季後賽就創史上第一

馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）生涯首次NBA季後賽之旅，已經成為一段充滿驚奇的旅程。馬刺目前距離重返總冠軍賽只差最後1勝，而溫班亞瑪在場上的統治力，正是球隊一路闖進西區冠軍賽第7戰的最大關鍵之一。

年僅22歲的溫班亞瑪本季季後賽至今已累積372分，正式刷新NBA歷史紀錄，成為中鋒球員生涯首次季後賽之旅中，總得分最高的球員。原本紀錄由賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）與約柯奇（Nikola Jokic）共同保持，兩人在生涯首次季後賽都曾累積352分，如今這項紀錄已被溫班亞瑪超越。

根據數據統計，中鋒球員生涯首次季後賽總得分排行榜中，溫班亞瑪以372分獨居第1，賈霸與約柯奇則以352分並列第2。

溫班亞瑪本季季後賽至今已出賽16場，而且至少還有西區冠軍賽第7戰要打。相較之下，賈霸在1969-70賽季首次季後賽之旅出賽10場，約柯奇則在2018-19賽季首次季後賽出賽14場。雖然溫班亞瑪出賽場次更多，但對一名首次踏上季後賽舞台的年輕中鋒來說，能在高強度比賽中持續累積產量，仍是相當驚人的成就。

本季季後賽至今，溫班亞瑪平均繳出23.3分、11.0籃板、2.8助攻與3.7阻攻，投籃命中率達51.2%，三分命中率也有35.5%。他不只在禁區防守端展現年度最佳防守球員等級的威懾力，進攻端也能拉開空間、持球進攻，成為馬刺戰術體系中影響勝負甚鉅的絕對核心。

對馬刺而言，溫班亞瑪的表現已經不只是亮眼數據，更是球隊能否繼續前進的勝負關鍵。接下來西區冠軍賽第7戰，馬刺將迎接贏球或是回家的生死戰，勢必成為溫班亞瑪首次季後賽之旅最重要的一次考驗。

如果溫班亞瑪能延續目前的高水準表現，帶領馬刺擊敗雷霆，他不僅將首次站上總冠軍賽舞台，也可能讓這趟已經寫下歷史紀錄的季後賽之旅，變成聯盟新世代正式接班的象徵。