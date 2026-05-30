NBA／遇見「尼」真好！隊友惡搞羅賓森「發光手指」受傷AI圖

尼克在東區冠軍賽橫掃騎士後，獲得難得休息時間，全隊也趁機調整傷勢。其中，中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）因右手小指骨折接受手術，但仍計畫在總冠軍賽首戰戴著護具出賽，隊內也傳出一張超鬧AI圖片意外成為話題。

隊友克拉克森（Jordan Clarkson）在社群媒體上分享一張惡搞AI圖，只見他羅賓森坐在板凳席上，克拉克森彷彿正在替羅賓森「治療」手指，而羅賓森發光的手指甚至還被做成宛如「神之力量降臨」的特效。

更有趣的是，羅賓森其實長年因罰球能力不佳聞名，這張圖也被不少球迷解讀成是在玩他的「罰球梗」。

羅賓森本季例行賽罰球命中率僅40.8%，季後賽更下滑至30.2%，對手甚至經常刻意對他犯規，祭出「駭客戰術」。

本季季後賽羅賓森平均上場14.2分鐘，繳出5.3分、5.5籃板和0.6阻攻，主要擔任替補中鋒角色。

總冠軍賽首戰將在下周四登場，尼克即將踏上睽違27年的總冠軍賽舞台，，如今還在等待雷霆馬刺搶七大戰的勝方。