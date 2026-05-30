NBA／雷霆被馬刺逼到搶七懸崖 亞歷山大：生涯最重要一場比賽

尋求連霸的雷霆在西區冠軍賽遭受馬刺強力挑戰，直接被逼進搶7生死決戰。兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在第6戰賽後雖然在休息室氣氛中仍保持輕鬆，甚至坐在自己的置物櫃前向多名隊友形容賽後麵食有多「讚」，但他也很清楚，雷霆現在正站在火線上。

「老實說，第7戰任何事情都可能發生。這就是贏球或回家的比賽。能在主場打當然很好，但那其實不代表什麼。你必須上場成為更好的那支球隊，否則你的球季就結束了，事情就是這麼簡單。」亞歷山大說。

他補充道：「有球迷在背後支持、替我們加油當然很好，但我們必須上場打得更好。如果我們沒有變得更好，我們的球季就會結束。」

雷霆若想避免提前放假，必須再度擊敗由溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍、正在快速崛起的馬刺。對雷霆而言，連霸本來就不是容易任務，NBA上一支完成連霸的球隊已是2018年的金州勇士。即便第6戰吞下本季最令人失望的一敗，27歲的亞歷山大與隊友在賽後休息室仍展現相對輕鬆且團結的氣氛。

雷霆後衛華勒斯（Cason Wallace）表示：「這就是我們。我自從加入這支球隊、進入這個組織以來，我們一直都是團結在一起。」

雷霆之所以能在壓力下保持冷靜，很大原因來自去年奪冠經驗。當時雷霆就在第7戰擊敗溜馬，拿下自2008年從西雅圖搬遷至奧克拉荷馬後的首座總冠軍。亞歷山大當時攻下29分，獲選總冠軍賽MVP。

在那之前幾周，雷霆也曾於2025年西區第二輪第7戰大勝約柯奇（Nikola Jokic）率領的金塊，當時亞歷山大攻下35分。再加上雷霆本季季後賽主場戰績高達6勝1敗，這些經驗都讓球隊對第7戰仍保有信心。

相較之下，溫班亞瑪與多數馬刺球員將首次迎接第7戰。馬刺上一次打第7戰已是2019年，當時他們首輪不敵金塊，且現役馬刺陣中已經沒有球員參與過那場比賽。另一方面，雷霆本季季後賽仍未吞過連敗，他們上一次連輸2場已經是今年1月底的時候了。

亞歷山大說：「我們是一支充滿動力的球隊，也接受眼前的挑戰。每場比賽都會帶來不同考驗。很明顯，當你輸球時會更痛，也會多一點額外動力，而我們通常會更努力反擊。」

不過雷霆真正的挑戰之一是傷兵。前鋒威廉斯（Jalen Williams）在左腿後肌傷勢缺席前3戰後，第6戰復出僅得到1分，但他將無法出戰周六第7戰。二年級後衛米契爾（Ajay Mitchell）則因小腿傷勢，回歸第7戰的機會也不高。不過亞歷山大表示，自己無論心理或身體狀況都沒有問題，也很清楚第7戰的重要性以及自己在其中的角色。

亞歷山大直言：「這是我生涯最重要的一場比賽。這就是下一場比賽，而如果我輸了，球季就結束了。」

這位連兩屆MVP剛打出本季季後賽最差一戰，第6戰只拿15分，創下個人本季季後賽新低，18投僅6中。

面對7呎4吋的溫班亞瑪在禁區游走，以及卡瑟爾（Stephon Castle）以為首的高強度一對一防守，亞歷山大在西區冠軍賽前6戰的投籃命中率僅37.9%，三分命中率26.1%，平均每場還有3.2次失誤。

亞歷山大表示，他不會為第7戰改變任何事情，而是會「相信它，然後成敗都接受」。

在雷霆連霸希望懸於一線的情況下，華勒斯仍相信亞歷山大能在第7戰打出突破性表現，帶領雷霆重返總冠軍賽。「他會成為聯盟最好的球員。到了真正關鍵時刻，他會證明這一點。」華勒斯說。