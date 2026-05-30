NBA／林書豪讓我愛上尼克！唐斯回憶當年「林來瘋」影響力

尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）近日受訪時談到自己從小成為尼克球迷的原因，而答案竟與2012年震撼全球的「林來瘋」傳奇有關。

唐斯坦言，正是林書豪讓他真正愛上尼克，甚至為了買到林書豪球衣曾瘋狂到處尋找，「我真的很想特別感謝林書豪，因為是他讓我成為真正的尼克球迷。」

唐斯回憶，當年自己甚至為了買林書豪球衣，到處瘋狂尋找。

「那時候我還跑去莫德爾（Modell’s）找他的球衣，真的超瘋狂。我非常愛林書豪，他是我最喜歡的尼克球員之一，也是我最喜歡的球員之一。他讓我對尼克充滿熱情。」

林書豪當年在紐約颳起「林來瘋」旋風，唐斯當時就成為他的粉絲。 美聯社

巧合的是，林書豪日前也曾回到紐約觀看季後賽，並特地前往NBA商店購買唐斯球衣，並在影片中表示：「我原本打算要穿唐斯的球衣的，我是他的頭號支持者，一定要買他的球衣。」最後林書豪也穿上剛入手的唐斯球衣，悠閒信步紐約大街。

如今自己真的穿上尼克球衣，甚至帶隊闖進NBA總冠軍賽，唐斯也忍不住感嘆命運奇妙。

「現在居然是我坐在這裡，以尼克球員身份跟你們講話，真的很不可思議。前幾天球隊社群還給我看林書豪提到我的內容，對我來說真的很瘋狂，因為我對他的喜愛，以及他對我尼克情結的影響，真的無可取代。」

唐斯也透露，身為紐澤西出身球員，雖然自己成長過程更容易接觸到當時的新澤西籃網，但家人始終更支持尼克。

「我媽媽移民來美國後，就知道麥迪遜花園廣場的重要性。雖然我在紐澤西長大，看籃網比賽其實更方便，也看過馬丁（Kenyon Martin）、卡特（VinceCarter）、基德（JasonKidd）那些球星，但我們家一直都很尊重、也很喜歡尼克。」

「加上我爸爸跟尼克本來就有些淵源，所以我幾乎注定會成為尼克球迷。」唐斯補充道。

回顧林書豪的傳奇故事，2010年自哈佛大學畢業後，他進入NBA加盟勇士後發展並不順遂。直到2011年底被尼克從讓渡名單簽下後，才迎來職業生涯轉折點。

當時尼克戰績低迷，一哥「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）有因腹股溝傷勢缺陣，總教練丹東尼（Mike D'Antoni）被迫啟用林書豪，沒想到他迅速爆發，不僅帶領球隊打出一波七連勝，更創下生涯前五場先發皆至少繳出 20分、7助攻的歷史紀錄，在短短9場比賽中場均攻下25分、9.2助攻與2.2抄截，帶領尼克打出8勝1敗佳績。

除此之外，林書豪對決湖人豪取38分比下布萊恩（Kobe Bryant）、在客場以絕殺三分擊敗暴龍等經典戰役，至今仍讓球迷津津樂道，

林書豪不僅成為全球現象級人物，甚至連續登上《Sports Illustrated》以及《時代雜誌（TIME）》封面，成為NBA史上最傳奇的爆紅故事之一。

雖然該季尼克最終於季後賽首輪不敵熱火，而林書豪也因半月板手術提前報銷，但他短暫卻耀眼的尼克生涯，至今仍是紐約球迷最難忘的回憶之一。

林書豪最終在NBA效力過8支球隊，累積9年NBA資歷，場均可繳出11.6分、4.3助攻與1.1抄截。

身為從小就是尼克球迷的唐斯坦言，當年被「林來瘋」深深影響的他，也正率領尼克挑戰隊史自1973年以來首座NBA總冠軍。