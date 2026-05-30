NBA／東西區冠軍賽收視創多年新高 雷霆馬刺前4戰更寫西決紀錄

本季分區冠軍賽不只場上話題十足，收視表現同樣亮眼。無論是西區冠軍賽雷霆對馬刺，或是東區冠軍賽尼克騎士，都創下近年收視新高，顯示今年季後賽熱度持續升溫。

雷霆與馬刺的西區冠軍賽前4戰，在NBC電視轉播與串流平台統計合計平均收視達962萬人，成為自2011年TNT轉播邁阿密熱火對芝加哥公牛以來，任何分區冠軍賽前4戰最高平均收視；若單看西區冠軍賽，更是有紀錄以來最高的前4戰平均收視。

其中，Nielsen統計NBC線性電視收視為3.8收視率、平均749萬人，Adobe Analytics追蹤的串流收視則為213萬人，合計達到962萬人。

上周日進行的西區冠軍賽第4戰收視表現更突出，Nielsen與Adobe合計平均收視達1030萬人，其中Nielsen統計為4.0收視率、836萬人，Adobe串流收視為194萬人。這是自2012年ESPN轉播熱火對塞爾蒂克第4戰平均1107萬人後，分區冠軍賽第4戰最高收視；若以西區冠軍賽第4戰來看，則是自1999年馬刺對拓荒者平均1070萬人後最高。

第3戰同樣表現強勁，該場在周五晚間進行，合計平均收視達903萬人，其中Nielsen為3.6收視率、703萬人，Adobe串流收視為200萬人。這是自2011年TNT轉播公牛對熱火後，分區冠軍賽第3戰最高收視；若以西區冠軍賽第3戰來看，則是自2002年NBC轉播國王對湖人後最高。

相較去年同期ESPN與ABC轉播雷霆對灰狼的西區冠軍賽，今年第3戰與第4戰收視分別大幅成長72%與58%，去年兩場收視分別為526萬人與653萬人。NBC方面認為，由於Nielsen並未計入該台串流收視，因此其Nielsen加Adobe的合計數字，足以與其他電視網僅以Nielsen計算的收視做比較。

不過需要注意的是，Nielsen直到2020年才開始將戶外收視納入統計，且直到一年前才擴大到所有市場；此外，近月來Nielsen也啟用新方法，結合傳統樣本與來自智慧電視、機上盒的「大數據」。這些方法上的變化，會讓與2020年前收視數字的歷史比較受到一定影響。

尼克以屠殺姿態強勢闖進總冠軍賽，讓許多紐約球迷相當興奮。 美聯社

東區冠軍賽方面，尼克與騎士4戰平均收視達740萬人，正式成為自2023年TNT轉播7戰大戰熱火對塞爾蒂克後，收視最高的東區冠軍賽。相較去年TNT Sports轉播溜馬對尼克6戰系列賽平均700萬人，今年收視成長6%，不過部分增幅可能與Nielsen統計方法變化有關。

尼克輕鬆橫掃騎士的系列賽，也成為ESPN旗下平台自2023年季後賽以來收視最高的分區冠軍賽。2023年同樣曾出現一組橫掃系列賽，當時是金塊橫掃湖人，不過該系列賽競爭性更高。

東區冠軍賽收視最高的一場，是上周六ABC轉播的第3戰，平均收視率3.7、觀眾811萬人。這是自2011年公牛對熱火後，東區冠軍賽第3戰最高收視。相較去年尼克對溜馬第3戰的3.2收視率與709萬人，收視率成長16%，觀眾人數成長14%。

至於周一決定系列賽勝負的第4戰，ESPN平均收視為720萬人，比去年尼克對溜馬第4戰的671萬人成長7%。前兩戰同樣維持穩定熱度，第1戰在ESPN拿下3.6收視率、712萬人，第2戰則為3.5收視率、713萬人。

整體來看，今年NBA分區冠軍賽不僅因雷霆、馬刺這組新世代西區強權對決，以及尼克睽違多年重返總冠軍賽話題帶動討論，收視數字也反映出季後賽關注度明顯回升。隨著總冠軍賽對戰組合即將出爐，聯盟也有望延續這波收視熱潮。