NBA／唐西奇攜手前獨行俠高層投資義大利球隊 爭取加入「NBA歐洲聯賽」

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）將攜手前達拉斯獨行俠高層小尼爾森（Donnie Nelson），把籃球帶回義大利首都羅馬。

根據官方宣布，小尼爾森領銜的投資團隊已經完成收購義大利甲級籃球聯賽（Lega Basket Serie A）職業球隊「Vanoli Cremona」。小尼爾森是該投資團隊的主要投資人與管理合夥人，而他與唐西奇也有深厚淵源。2018年NBA選秀夜，當時擔任獨行俠籃球營運總裁的小尼爾森，正是推動球隊交易取得唐西奇的重要人物。

這個投資團隊成員還包括長年執教的名帥比安基尼（Valerio Bianchini），以及前球員考肯納斯（Rimantas Kaukėnas）。團隊同時宣布，「Vanoli Cremona」將隨著這筆交易搬遷至羅馬，並從2026-27年賽季開始在當地出賽。

此外，投資團隊也已提交申請，希望讓這支球隊成為羅馬參與「NBA歐洲聯賽」的代表球隊。

唐西奇在聲明中表示：「我一直夢想能在歐洲擁有一支球隊，現在終於實現，真的非常不可思議。Vanoli有很棒的歷史，而我們已經準備好把它帶到羅馬，推向下一個層級。我們擁有一群很棒的合作夥伴，我真的相信，我們能為義大利和歐洲籃球做出特別的事情。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）今年稍早曾宣布，NBA正與FIBA合作規劃NBA歐洲聯賽，最快可能在2027年秋天正式啟動。

羅馬被視為這項新聯賽的目標城市之一。根據規劃，NBA歐洲聯賽最多可能擁有16支球隊，其中包括12個固定席位，以及4個每季可能透過資格賽變動的名額。除了羅馬外，其他潛在主辦城市還包括英格蘭的倫敦與曼徹斯特、法國巴黎與里昂、德國慕尼黑與柏林、西班牙馬德里與巴塞隆納，以及米蘭、雅典和伊斯坦堡。

在登上NBA舞台以前，來自斯洛維尼亞的唐西奇曾效力西班牙豪門皇家馬德里，在歐洲職籃體系中成長為超級新星。如今他以投資人身分回到歐洲籃球版圖，也讓這項計畫更具象徵意義。

小尼爾森則表示，羅馬值得擁有世界級籃球舞台，而這次搬遷將是重要起點。

小尼爾森說：「羅馬值得擁有世界級籃球，我們很興奮能把它帶回來。Vanoli Cremona擁有令人驕傲的歷史，而我們會在打造羅馬全新未來的同時，尊重這段傳承。這座城市已經太久沒有頂級籃球了，現在情況將會改變。我們會帶來資源、專業能力與熱情，讓這支球隊成為羅馬以及整個義大利的驕傲。」