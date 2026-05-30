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NBA／尼克禁區悍將右手小指骨折動刀仍要拚 總冠軍賽首戰不缺席

聯合新聞網／ 綜合外電報導
尼克替補中鋒羅賓森將帶傷拚戰。 路透社
尼克替補中鋒羅賓森將帶傷拚戰。 路透社

根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，尼克中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）雖然因右手小指骨折接受手術，但仍計畫在總冠軍賽首戰戴著護具出賽。

尼克總教練布朗（Mike Brown）今天向媒體證實，羅賓森已經針對手指傷勢接受手術。不過他並未明確說明羅賓森是在何時受傷，只表示這名中鋒並不是在東區冠軍賽第4戰或球隊訓練時受傷。尼克球團也拒絕進一步透露傷勢細節。

從比賽畫面來看，羅賓森疑似是在第4戰第三節剩下5分35秒時出現不適。當時隊友布里吉斯（Mikal Bridges）出手未進，羅賓森試圖爭搶籃板落地後，隨即抓著右手並在回防過程中甩動手掌。不過他之後仍斷斷續續留在場上，直到第四節剩下7分47秒才退場，最終尼克輕鬆橫掃騎士，自1999年之後重返總冠軍賽。

總冠軍賽首戰將在下周四登場，尼克還在等待雷霆馬刺搶七大戰的勝方。

羅賓森本季季後賽平均上場14.2分鐘，繳出5.3分、5.5籃板和0.6阻攻，主要擔任替補中鋒角色，也是在唐斯（Karl-Anthony Towns）陷入犯規麻煩時的重要保險。以他7呎身高與禁區護框能力來看，羅賓森雖然不是球隊進攻核心，但在籃板、防守與身體對抗上，仍是尼克總冠軍賽輪替中的關鍵拼圖。

不過羅賓森在進攻端也有明顯弱點，尤其罰球命中率一直是對手鎖定的目標。本季季後賽至今，他罰球43投僅13中，命中率只有30.2%，也讓對手不時採取「駭客戰術」，試圖讓他站上罰球線。

如今尼克即將踏上睽違27年的總冠軍賽舞台，羅賓森即使手部動刀，仍準備帶傷上陣，對這支力拚總冠軍的球隊而言，至少能確保禁區深度不會在最關鍵時刻出現重大缺口。

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