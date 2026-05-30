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NBA／騎士總管轉戰76人接總裁 接替莫雷掌管費城重建大局

聯合新聞網／ 綜合外電報導
騎士總管甘西正式轉戰費城76人，將出任球團新任籃球營運總裁。 美聯社
騎士總管甘西正式轉戰費城76人，將出任球團新任籃球營運總裁。 美聯社

騎士總管甘西（Mike Gansey）將離開效力多年的騎士體系，正式轉戰費城76人。根據他的經紀人、WME Basketball的賈斯特（Bret Just）向《ESPN》透露，甘西已經與76人敲定一份多年合約，將出任球團新任籃球營運總裁，接下費城最高籃球決策職位。

現年43歲的甘西自2011-12年賽季加入騎士制服組後，一路在球團內部逐步升遷，如今終於獲得獨當一面的機會，成為76人新一任籃球部門掌舵者。

76人此次人事重大布局由邁爾斯（Bob Myers）主導。邁爾斯過去曾是勇士王朝重要推手，打造出4座NBA總冠軍的核心架構，目前擔任哈里斯布利澤體育娛樂集團（Harris Blitzer Sports&Entertainment）體育事務總裁。76人老闆群決定與莫雷（Daryl Morey）分道揚鑣後，邁爾斯便負責尋找新任籃球營運負責人，未來他也將與甘西密切合作，協助落實甘西對球隊的規劃。

據消息人士透露，甘西與WNBA鳳凰城水星高層尤倫（Nick U'Ren）是76人籃球營運總裁職位的最終候選人。兩人本周都在美國東岸與球隊老闆群進行最後階段會談，最終76人在周五決定聘請甘西。

尤倫過去3年擔任水星最高籃球決策主管，在此之前也曾於勇士任職，並在邁爾斯麾下擔任多項制服組職務。

甘西過去幾年在騎士重建與升級過程中扮演重要角色，他與騎士籃球營運總裁奧特曼（Koby Altman）共同打造出具備季後賽深度競爭力的陣容。本季騎士打出52勝戰績，一路闖進東區冠軍賽，最終遭紐約尼克4戰橫掃淘汰。

騎士能走到東決，也與球團在2月交易截止日前完成的大型操作有關。當時騎士將後衛葛蘭德（Darius Garland）送往洛杉磯快艇，換回哈登（James Harden），成為球隊衝擊季後賽的重要補強。

甘西是俄亥俄州東北部出身，球員時期曾就讀西維吉尼亞大學，並入選大東聯盟第一隊。進入管理層後，他也曾擔任騎士旗下G聯盟球隊克里夫蘭衝鋒（Cleveland Charge）總管，累積完整的球隊運作經驗。

對76人而言，甘西的到來象徵球團正式進入後莫雷時代。這支近年不斷尋求突破卻始終未能真正衝出東區的球隊，接下來將由甘西與邁爾斯共同規劃未來方向，而費城如何重整陣容、重新建立爭冠藍圖，也將成為休賽季最受矚目的焦點之一。

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