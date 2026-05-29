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NBA／反擺爛新制灰熊吃悶虧！唯一投反對票 原因竟與選秀權有關

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰熊近年來接連送走傑克森和貝恩兩大主力，獲得多枚首輪籤，卻因全新反擺爛機制上路，可能會受到一些影響。 路透社
灰熊近年來接連送走傑克森和貝恩兩大主力，獲得多枚首輪籤，卻因全新反擺爛機制上路，可能會受到一些影響。 路透社

NBA理事會近日通過新一波反擺爛規則與選秀樂透制度改革，預計自2027年開始正式上路。這次修正內容包括調整並拉平樂透機率、針對戰績最差前3隊設置懲罰機制，以及將選秀樂透範圍擴大至16支球隊，目標是進一步降低球隊刻意擺爛以爭取高順位選秀籤的誘因。

不過在投票過程中，曼菲斯灰熊成為唯一投下反對票的球隊。根據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，灰熊反對這項改革的主要原因，並非針對整體樂透制度調整，而是其中一項新規定將禁止球隊連續3年抽到前5順位選秀權。

查拉尼亞表示：「消息人士透露，灰熊投票反對新樂透改革，唯一原因就是新規定不允許同一支球隊連續3年選在前5順位。」

這項規則對灰熊影響格外明顯，因為球隊近幾季透過多筆交易囤積大量選秀資產。舉例來說，灰熊在今年交易截止日前將傑克森（Jaren Jackson Jr.）送往猶他爵士，並在交易中取得2027年首輪籤。

此外，灰熊先前也在將貝恩（Desmond Bane）交易至奧蘭多魔術的過程中，換回多枚首輪選秀權。換句話說，灰熊未來幾年原本有機會透過這些籤位持續補進高順位天賦，但新制上路後，若球隊連續多年抽中高順位，可能就會受到限制。

目前灰熊手中也握有2026年選秀會探花籤。對一支正在透過選秀資產重整陣容的球隊來說，禁止連續3年取得前5順位的規定，勢必會影響未來操作彈性。

聯盟此舉顯然希望進一步打擊長期擺爛風氣，避免球隊藉由連續多年墊底累積頂級新秀。不過對像灰熊這類透過交易囤積籤位、並非單純靠輸球取得選秀資源的球隊而言，新規也可能帶來額外限制，這也是他們成為唯一反對方的關鍵原因。

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