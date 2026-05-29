NBA／雷霆、馬刺決勝舞台未演先寫歷史 本季5場搶七大戰平紀錄

馬刺與雷霆的西區冠軍賽將進入搶七大戰，對許多NBA球迷來說，這不只是最期待看到的結果，也可能是本季季後賽最具代表性的對決。西區前2種子一路打到最後一戰，讓這組系列賽更像是未來多年西區新世代強權對抗的開端。

馬刺與雷霆本季戰績分居聯盟前2名，系列賽開打前就被外界高度期待，不少人認為，溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍的馬刺與衛冕軍雷霆之間，可能會成為接下來10年NBA最重要的宿敵組合之一。如今雙方一路打進搶七，也讓這樣的話題性被推向最高點。

隨著西區冠軍賽確定進入第7戰，本季季後賽也寫下歷史。根據統計，今年至少已經出現5場搶七大戰，追平NBA史上單一季後賽最多搶七大戰紀錄，這也是自2016年後，單季再次出現如此多搶七大戰。

本季進入第7戰的系列賽，包括首輪76人對塞爾蒂克、魔術對活塞、暴龍對騎士，以及第二輪騎士對活塞，如今西區球隊也「不甘寂寞」，馬刺與雷霆將攜手上演搶七精彩大戲。

回顧2016年季後賽，首輪熱火黃蜂、暴龍溜馬兩個組合就上演了7場決戰，暴龍進入二輪又加碼和熱火廝殺7場；西區冠軍賽，尋求2連霸的73勝勇士在1比3落後情況下一路殺到搶七，硬是氣走雷霆。然而來到總冠軍賽舞台，輪到勇士在3比1優勢下遭到騎士史詩級大逆轉，詹姆斯（LeBron James）歷經搶七苦戰終於為家鄉帶來首次總冠軍。

對馬刺與雷霆而言，這場搶七不只是決定誰能晉級總冠軍賽，更可能直接影響本季最終冠軍歸屬。馬刺在第6戰大勝雷霆後氣勢正盛，年輕核心展現出驚人韌性；但雷霆身為衛冕軍，過去已經歷過更多高張力又高壓的決戰舞台，主場第7戰勢必將考驗雙方真正的成熟度與抗壓能力。

雷霆去年季後賽就曾歷經2次第7戰考驗，分別是在第二輪對金塊，以及總冠軍賽面對溜馬，最終累積出寶貴的大賽經驗。相較之下，溫班亞瑪與多名馬刺年輕球員都將迎來生涯首次搶七，這也讓這場生死戰更添懸念。