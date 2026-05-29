NBA／建立品牌打造商業版圖 唐西奇：我不可能打一輩子籃球

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）原本被期待在本季帶領球隊衝擊更高舞台，但這個看似充滿希望的賽季，卻在季後賽前夕急轉直下。唐西奇在季後賽開打之前不幸遭遇腿後肌傷勢，導致他完全無法出戰，只能作壁上觀，最終湖人也在西區第二輪慘遭雷霆橫掃淘汰。

即使唐西奇曾前往西班牙接受特殊治療，仍未能加速復原進度。對於一名本季一度打出MVP等級表現的球星來說，這樣的結局無疑相當失落。不過在球場之外，唐西奇仍有值得期待的新目標，那就是他個人公司「77X」的發展。

「77X」於今年2月正式推出，主打讓球迷能透過收藏品、周邊商品、獨家內容以及現場體驗，更深入連結這位27歲超級球星。唐西奇近日在Instagram發布影片時坦言，自己過去從未想過要創立公司，但隨著年紀增長與職涯視野改變，他開始意識到自己必須拓展籃球以外的領域。

「我不可能打一輩子籃球，所以這也是我想做其他事情的原因。」唐西奇表示。

他接著說：「我小時候只想打籃球，但當你稍微成熟一點後，就會想開始自己的事業。這裡面有很多東西，而能去了解這些事情，讓我覺得很興奮。」

唐西奇過去曾說過，自己並不認為會像部分傳奇球星一樣打到40多歲。因此，創立公司也被視為他替未來生活提前布局的重要一步，尤其是為了自己和兩個女兒打造更穩定的長期基礎。

根據《Bloomberg》記者狄亞洛（Aysha Diallo）報導，「77X」的執行長席格（Lara Beth Seager）指出，唐西奇希望站上運動員「直接面向球迷」趨勢的最前線。

席格表示：「球迷文化已經改變，但運動員的商業模式還沒有跟上。Z世代和Alpha世代不再只想觀看比賽，他們想要參與、想要影響，而整個運動產業其實還沒有完全跟上這種變化。」

事實上，唐西奇的商業版圖正在持續擴張。今年2月，NBC Sports記者海林（Kurt Helin）曾報導，唐西奇身為某個投資團隊成員之一，該團隊有意收購義大利職業球隊「Vanoli Basket」。

從球場上的MVP級身手，到場外積極打造個人品牌與投資布局，唐西奇顯然已經開始為籃球生涯後的下一階段鋪路。雖然本季因傷錯過季後賽留下遺憾，但對這位仍處巔峰期的湖人球星來說，未來不只在球場上值得期待，商業世界同樣可能成為他的另一個舞台。