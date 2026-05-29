NBA／10年之前！詹姆斯曬騎士奪冠回憶再掀猜測 返鄉劇本又加溫

隨著休賽季即將到來，外界對詹姆斯（LeBron James）未來動向的討論持續升溫，而這位41歲巨星又用一則社群限時動態，讓「重返克里夫蘭」的想像再次被炒熱。

詹姆斯近日在Instagram限時動態分享了一段2016年總冠軍賽第3戰的精華影片，內容是當年騎士擊敗勇士的經典片段。他還在影片旁寫下：「這真是一支他X的球隊啊！」短短一句話，立刻在社群平台引發大量討論。

2016年總冠軍賽至今仍是詹姆斯生涯最具代表性的篇章之一。當年騎士面對例行賽73勝的勇士，在總冠軍賽一度陷入1比3落後，但最終完成NBA史上最不可思議的逆轉之一，替克里夫蘭帶回隊史首座總冠軍。

詹姆斯也以歷史級表現獲選總冠軍賽MVP，更成為史上首位在總冠軍賽系列賽中，得分、籃板、助攻、抄截與阻攻都領先兩隊所有人的球員。

詹姆斯曬2016年總冠軍賽影片緬懷，引發球迷揣測。圖截自詹姆斯IG

也因為這段歷史太過深刻，詹姆斯此時分享騎士冠軍回憶，自然被外界解讀為可能釋出某種訊號。尤其詹姆斯即將成為完全自由球員，許多球迷也期待他能再次回到生涯起點，為傳奇職業生涯安排一段最完美的「最後一舞」。

不過從現實層面來看，詹姆斯若要重返騎士，雙方仍面臨不小難題。據傳詹姆斯並不打算在下一份合約中接受大幅降薪或所謂「友情價」，而騎士目前已是全聯盟薪資最高的球隊之一，財務空間相當吃緊。

更複雜的是，騎士今夏還必須處理米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）的新合約問題，兩名主力都將牽動球隊未來薪資結構。如果還要同時追求詹姆斯，對管理層來說無疑將是一道極難操作的財務難題。

儘管如此，近期仍有報導指出，騎士或許仍存在同時留下哈登並在自由市場爭取詹姆斯加盟的操作空間。雖然難度極高，但只要詹姆斯未正式決定未來去向，克里夫蘭重聚的話題恐怕就不會停止。

對詹姆斯而言，騎士是他進入NBA的起點，也是他完成最偉大冠軍篇章的地方。如今他在職業生涯最後階段再次曬出2016年冠軍回憶，無論是否真有返鄉計畫，都已足以讓整個聯盟和球迷圈再度陷入猜測。