快訊

「失智依然是完整的人」曾想替林芳郁聲請輔助宣告 林靜芸同情馬英九家人

2025年職業薪資排行出爐 醫師僅第三…這群人月薪30萬霸榜

擎天崗2.0？傳國門廣場「情侶荒淫行徑」被拍瘋傳社群 驚動警方介入

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／10年之前！詹姆斯曬騎士奪冠回憶再掀猜測 返鄉劇本又加溫

聯合新聞網／ 綜合外電報導
詹姆斯在2016年替克里夫蘭帶回隊史首座總冠軍。 美聯社
詹姆斯在2016年替克里夫蘭帶回隊史首座總冠軍。 美聯社

隨著休賽季即將到來，外界對詹姆斯（LeBron James）未來動向的討論持續升溫，而這位41歲巨星又用一則社群限時動態，讓「重返克里夫蘭」的想像再次被炒熱。

詹姆斯近日在Instagram限時動態分享了一段2016年總冠軍賽第3戰的精華影片，內容是當年騎士擊敗勇士的經典片段。他還在影片旁寫下：「這真是一支他X的球隊啊！」短短一句話，立刻在社群平台引發大量討論。

2016年總冠軍賽至今仍是詹姆斯生涯最具代表性的篇章之一。當年騎士面對例行賽73勝的勇士，在總冠軍賽一度陷入1比3落後，但最終完成NBA史上最不可思議的逆轉之一，替克里夫蘭帶回隊史首座總冠軍。

詹姆斯也以歷史級表現獲選總冠軍賽MVP，更成為史上首位在總冠軍賽系列賽中，得分、籃板、助攻、抄截與阻攻都領先兩隊所有人的球員。

詹姆斯曬2016年總冠軍賽影片緬懷，引發球迷揣測。圖截自詹姆斯IG
詹姆斯曬2016年總冠軍賽影片緬懷，引發球迷揣測。圖截自詹姆斯IG

也因為這段歷史太過深刻，詹姆斯此時分享騎士冠軍回憶，自然被外界解讀為可能釋出某種訊號。尤其詹姆斯即將成為完全自由球員，許多球迷也期待他能再次回到生涯起點，為傳奇職業生涯安排一段最完美的「最後一舞」。

不過從現實層面來看，詹姆斯若要重返騎士，雙方仍面臨不小難題。據傳詹姆斯並不打算在下一份合約中接受大幅降薪或所謂「友情價」，而騎士目前已是全聯盟薪資最高的球隊之一，財務空間相當吃緊。

更複雜的是，騎士今夏還必須處理米契爾（Donovan Mitchell）與哈登（James Harden）的新合約問題，兩名主力都將牽動球隊未來薪資結構。如果還要同時追求詹姆斯，對管理層來說無疑將是一道極難操作的財務難題。

儘管如此，近期仍有報導指出，騎士或許仍存在同時留下哈登並在自由市場爭取詹姆斯加盟的操作空間。雖然難度極高，但只要詹姆斯未正式決定未來去向，克里夫蘭重聚的話題恐怕就不會停止。

對詹姆斯而言，騎士是他進入NBA的起點，也是他完成最偉大冠軍篇章的地方。如今他在職業生涯最後階段再次曬出2016年冠軍回憶，無論是否真有返鄉計畫，都已足以讓整個聯盟和球迷圈再度陷入猜測。

2026世足賽要來了

NBA季後賽

相關新聞

NBA／雷霆、馬刺決勝舞台未演先寫歷史 本季5場搶七大戰平紀錄

馬刺與雷霆的西區冠軍賽將進入搶七大戰，對許多NBA球迷來說，這不只是最期待看到的結果，也可能是本季季後賽最具代表性的對決。西區前2種子一路打到最後一戰，讓這組系列賽更像是未來多年西區新世代強權對抗的開端。

NBA／穿長袍入場還剃光頭展決心 溫班亞瑪將向前輩請益搶七經驗

馬刺今天在西區冠軍賽第六戰，靠著溫班亞瑪（Victor Wembanyama）觸底反彈拿下28分的表現，以27分差距將系列賽帶入搶七大戰，談到將經歷生涯首度的搶七大戰，溫班亞瑪賽後也透露，將向身邊老大哥們尋求關於搶七大戰的建議與經驗分享。

NBA／「搶6苦手」！SGA正負值-28平MVP尷尬紀錄 罰球命中多過進球惹議

雷霆原本距離重返NBA總冠軍賽只差一步，但在西區冠軍賽第6戰，兩屆年度MVP亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）卻未能挺身而出。雷霆在客場遭馬刺痛擊，以91比118慘敗，系列賽被扳成3比3平手，雙方將回到奧克拉荷馬進行生死第7戰。

NBA／建立品牌打造商業版圖 唐西奇：我不可能打一輩子籃球

湖人球星唐西奇（Luka Doncic）原本被期待在本季帶領球隊衝擊更高舞台，但這個看似充滿希望的賽季，卻在季後賽前夕急轉直下。唐西奇在季後賽開打之前不幸遭遇腿後肌傷勢，導致他完全無法出戰，只能作壁上觀，最終湖人也在西區第二輪慘遭雷霆橫掃淘汰。

NBA／10年之前！詹姆斯曬騎士奪冠回憶再掀猜測 返鄉劇本又加溫

而這位41歲巨星又用一則社群限時動態，讓「重返克里夫蘭」的想像再次被炒熱。

NBA／20歲哈波季後賽累積223分！ 紀錄僅輸泰托姆、赫洛、魔術強森

馬刺在西區冠軍賽第6戰成功將系列賽逼進搶七，除了溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與卡瑟爾（Stephon Castle）扛起核心角色外，替補出發的菜鳥後衛哈波（Dylan Harper）也成為關鍵奇兵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。